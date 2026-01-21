El terror de Ábalos y Koldo: sus condenas, cada día más cerca

José Luis Ábalos y Koldo García se quedan en prisión. Pero, más allá de eso, el Supremo ha aprovechado para dar toda una serie de explicaciones que anticipan lo obvio para el exministro. Y es que su futuro pinta muy mal. El Supremo, literalmente, avisa a Ábalos de que ya hay "sólidos indicios" contra él y aún faltan "graves conductas" en otras instrucciones judiciales. La condena, más cerca que nunca.

"Procede la desestimación del recurso de apelación y la confirmación del auto de 27-11-2025, que acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de José Luis Ábalos Meco", pero, sobre todo, es que es "por entender racionalmente adecuada para evitar el alto riesgo de que el mismo decida sustraerse a la acción de la justicia, que se deriva de la gravedad de las penas solicitadas" y la "solidez de los indicios que las sustentan", además de por "la proximidad de la celebración del juicio oral". Y, todo ello, "sin descartar la existencia todavía, de otras graves conductas que se le imputan en la pieza separada abierta en esta misma Causa Especial".