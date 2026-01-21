Europa insta a Sánchez a desbloquear la ley electoral que dejaría fuera del Parlamento al PNV y Junts

El Parlamento Europeo ha aprobado un informe que exige a España ratificar la reforma de la ley electoral europea, acordada en 2018, que impone un umbral mínimo de entre el 2% y el 5% de votos para tener representación. Pedro Sánchez bloquea su aplicación desde hace años, como pago a sus socios separatistas, a pesar de que su Ejecutivo también ratificó la norma.

Bruselas señala ahora a España por ser el único país de la UE en oponerse, impidiendo con ello su aplicación comunitaria. El texto ha salido adelante este martes con el apoyo de casi todo el arco parlamentario, salvo el PSOE español, que se ha desmarcado de su propio grupo en la Cámara, justo cuando negocia con ERC y Junts para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Vox también se ha opuesto al informe, según trasladan fuentes del partido consultadas por Libertad Digital, por tres motivos: consideran que el texto no es contundente ni crítico con el Gobierno español; abogan por la ilegalización de los separatistas, no por endurecer las condiciones para que concurran y entienden que la declaración abre la puerta a imponer una legislación electoral comunitaria, cuando ellos defienden la soberanía de los Estados miembros.

Qué supone su aplicación

El margen establecido por Europa es bastante amplio, y de él dependería que se queden fuera más o menos grupos políticos. En la última convocatoria, la coalición de ERC y Bildu alcanzó el 4,91% de votos por lo que, si se fijara en el 5% el umbral mínimo, se habrían quedado fuera. Si se establece en el 2%, el PNV no habría entrado con el 1,63%. Junts llegó al 2,52%. Otras formaciones como Sumar (4,67%) o SALF (4,58%) podrían entrar o no según se dónde se establezca el límite.

El informe recuerda que la reforma fue aprobada por unanimidad en el Consejo, con el voto favorable de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, incluido Sánchez. Se trata de una ley europea que ya ha recibido el visto bueno y debería haber entrado en vigor, pero que está bloqueada en toda la UE por la falta de ratificación en España.

El ponente del informe y eurodiputado del Partido Popular, Borja Giménez Larraz, ha destacado que la votación representa "un punto de inflexión institucional" y ha celebrado que la Eurocámara haya fijado una posición clara tras años de parálisis. "Europa ha dejado claro que este bloqueo no es técnico ni inevitable. Es una elección política consciente del Gobierno de Sánchez, que antepone sus equilibrios en el Congreso a un compromiso europeo adoptado al máximo nivel", ha señalado.