Azvi es una de las empresas relacionadas con la trama de obras públicas que salpica al PSOE. Allí trabajó el propio Koldo García Izaguirre entre 2023 y 2024 -cesó su relación tras la detención de Koldo en febrero de 2024-. Y Azvi es una de las empresas que participó en la obra del tramo del accidente de Adamuz, en Córdoba.

Pues bien, el mismo Koldo incluyó el nombre de esta constructora en una conversación captada por la UCO en la que el asesor estrella de José Luis Ábalos afirmaba que "a mí me han prometido ganar cuatro mil pavos, y si no, José seguro que buscará un sitio para mí, para que me den dos mil euros más durante cinco años más".

Y, acto seguido, aseguraba: "Yo reconozco que aquí han pasado cuarenta y siete empresas, a todas las he ayudado, ¿vale? […] Yo sé que de Félix habla… (ininteligible) yo sé que Félix habla con (ininteligible) de Félix habla con…con Azvi y en eso (ininteligible), Morales con (ininteligible), yo he aprendido con la situación que tengo con la caña… lo que no puedes hacer (ininteligible) dinero oculto porque se caga, porque es un acojonado".

La Guardia Civil sigue buscando el significado entero de esta conversación. Una charla captada que mencionaba en medio de todo ello a "María, la Directora General de la Guardia Civil", como una persona a la que Koldo le habría comentado detalles de lo hablado sobre las obras. María es María Gámez, la directora de la Guardia Civil que fue destituida por Fernando Grande-Marlaska en plena aparición de su marido en una de las ramificaciones del caso ERE -más tarde, esa pieza sería archivada por haberse superado los plazos previstos para la investigación-.

Por el camino, Koldo hablaba también de los regalos que recibía de las empresas: "Me han regalado gulas, champán, vino, un jamón, es decir, sí es verdad que he recibido regalos de ellos".

Sea como sea, todo ello forma parte de la investigación de la UCO sobre la trama de obras públicas que cerca al PSOE y donde aparecen Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y otros tantos cargos socialistas.

Y la mencionada AZVI fue una de las adjudicatarias en abril de 2022 de la renovación y mejora de ADIF -dependiente del Ministerio de Transportes- del trazado del tramo de las vías donde se ha producido el accidente de Adamuz. AZVI iba dentro de una Unión Temporal de Empresas (UTE), -grupo de empresas que se presentan juntas a un concurso de contratación pública- y todas ellas se hicieron con el contrato de 52,49 millones.

Y hay que recordar que durante el tiempo que estuvo José Luis Ábalos como ministro (2018-2021) la empresa AZVI recibió 165 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio de Transportes, según las investigaciones de la UCO.

En paralelo, también hay que destacar que la empresa AZVI contrató a Koldo García Izaguirre como experto ferroviario para asesorar en Hispanoamérica. El exasesor de Ábalos habría cobrado 6.000 euros de sueldo mensual y una comisión de 0,75% por cada obra conseguida. La relación con Koldo García estuvo operativa desde el año 2023 y se paralizó debido a su detención en febrero de 2024.

La UCO explicó esa conversación dentro del siguiente contexto: "Para el devenir de Koldo y Ábalos en el Ministerio, resulta imprescindible traer a colación dos conversaciones grabadas por Koldo el 21 de enero de 2021. En la primera de ellas (audio 4), entre Koldo y Santos [Cerdán], el entonces asesor del ministro dijo ser conocedor a través de Ábalos de la preocupación y miedo que tenía Santos por haber escuchado que Koldo habría solicitado dinero a empresas "pequeñas" a cambio de adjudicarles contratos".

Y añade el informe de la UCO: "Asimismo, en aras de defenderse de la acusación, Koldo reconoció haber ayudado a multitud de empresas "pequeñas", pero según sus alegaciones, sin haber recibido nunca compensación por ello. En cambio, sí que reconoce haber recibido 25.000 euros de Santos, más otros 5.000 que éste le habría dado en Navidad.

De esta forma, resulta llamativo que por parte de Santos se le estuviera recriminando a Koldo haber pedido dinero a empresas por adjudicarles contratos, a la par que reconocen haberse entregado dinero derivado, como se ha ido mencionando a lo largo del escrito, de licitaciones otorgadas por el MITMA".

En resumen, señala la UCO, "parecen diferenciarse dos operativas, una asociada a Santos, que sería el encargado de gestionar los pagos y que no estaría siendo objeto de reproche, y otra aparentemente desvinculada de Santos mediante la cual Koldo se habría lucrado, supuestamente, por adjudicar obras a otras empresas, habiendo generado este extremo "miedo y preocupación" en el entonces Secretario de Coordinación Territorial del PSOE".