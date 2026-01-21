Los canales por los que el Gobierno quiere informar: de "las ruedas son cuadradas" a echar la culpa al cambio climático

Las tragedias ferroviarias de Adamuz y ahora de Cataluña han puesto al Gobierno de Pedro Sánchez contra las cuerdas. Para verse lo menos perjudicado posible, el Ejecutivo está apelando al mantra del "bulo" para desmontar cualquier información que no le venga bien y está insistiendo a la ciudadanía española para que utilice los canales oficiales para informarse. Pues bien, en las últimas 24 horas, después de escuchar las afirmaciones de los ‘expertos’ sobre trenes en RTVE, los españoles han cargado contra esta táctica del Gobierno para no perder el relato.

Desde el escándalo de Adamuz, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ministros como Fernando Grande-Marlaska han insistido en no caer en "bulos" y en utilizar los canales oficiales. En estos canales oficiales como RTVE se han dicho varias afirmaciones recientes que han generado mucho enfado a los españoles.

Uno de los momentos más criticados ha sido cuando este lunes una tertuliana de la cadena pública dijo que las ruedas de los trenes eran cuadradas: "Hay algo importante que aún no hemos mencionado tampoco, el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando las ruedas. Las ruedas de un tren no son cilíndricas, son una especie de cuadrado. Y qué ocurre, que se encajan, y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas podría haber propiciado que el Iryo descarrilara y provocara ese accidente", señaló en RTVE una tertuliana haciendo referencia a la posible causa del accidente de Adamuz.

⭕ A la izquierda tienes al Gobierno de la mentira diciéndote que solo te "informes" por los canales oficiales. ⭕ A la derecha tienes el canal oficial del régimen, RTVE:

"Las ruedas de los trenes son una especie de cuadrado" 😳👇🏻 pic.twitter.com/8zAA2K7hqq — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) January 20, 2026

En paralelo, también en RTVE, Pedro Vallín, el periodista de izquierdas afín al Gobierno, aseguró después del accidente del tren de cercanías en Cataluña que "no es un problema de mantenimiento sino que ya no vienen borrascas normales", dejando caer que la culpa del accidente que ha dejado un muerto y 40 heridos es del cambio climático.

Estas dos afirmaciones sobre las posibles causas de los accidentes ferroviarios que han tenido lugar estos dos días dan oxígeno al Gobierno, que no para de maniobrar para que tanto RTVE como todos sus medios le cubran las espaldas para salir ileso de estos dos escándalos que han puesto al Ejecutivo en una situación muy delicada.