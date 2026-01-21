Un maquinista de 28 años en prácticas, la víctima mortal del accidente de tren en Cataluña

Un joven sevillano de 28 años, maquinista en prácticas, es la víctima mortal del siniestro ferroviario que se produjo anoche en Gelida, provincia de Barcelona. Según ha afirmado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la causa del accidente fue que un muro cayó sobre la cabina del convoy. En tono de reproche hacia los medios, ha afirmado que es "incorrecto" hablar de un descarrilamiento.

Una de las hipótesis que manejan los técnicos de Adif y de Renfe es que el muro de separación de la AP-7 habría caído sobre la cabina del tren justo en el momento en que este pasaba, razón por lo que no se activaron los frenos de emergencia cuando se detecta algún obstáculo en la vía. Sin embargo, esa teoría contrasta con el hecho de que en el otro accidente de la noche, en esta ocasión sin víctimas ni heridos, un tren entre Blanes y Maçanet descarriló por la presencia de piedras desprendidas en la vía.

Tanto la Generalidad como el Gobierno difunden que un corrimiento de tierras habría provocado la caída del muro de contención y tratan de centrar la atención sobre las adversas condiciones climatológicas, el temporal que ya ha remitido. A las intensas lluvias atribuyen también la docena de incidencias en el tráfico ferroviario en Cataluña que se produjeron ayer, con árboles caídos sobre la vía, marquesinas de estación destruidas y fallos en las catenarias.

En el accidente de Gelida, además de la víctima mortal, se han contabilizado 37 heridos, uno crítico, cuatro graves y el resto menos graves.

Como consecuencia de este accidente, la Generalidad ha decidido suspender el servicio de "Rodalies Cataluña" (cercanías en catalán) hasta nuevo aviso, situación que afecta a casi medio millón de usuarios. Se están inspeccionando las vías y realizando marchas blancas (trenes sin pasajeros) para comprobar la seguridad de la infraestructura.

Se ignora por completo cuándo se podrá restablecer el tráfico ferroviario de cercanías en Cataluña, entre otras cosas por la huelga convocada por los sindicatos de maquinistas, que llevan años alertando del mal estado de las vías, de la ausencia de inversiones, de la falta de mantenimiento y de las condiciones de inseguridad del servicio.