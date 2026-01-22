Accidente ferroviario en Asturias: un cercanías choca con un desprendimiento

La circulación de la línea C-1 del núcleo de cercanías de Asturias se encuentra interrumpida entre las estaciones de Ablaña y Olloniego debido a un desprendimiento de piedras sobre la infraestructura ferroviaria, ha informado este jueves Adif a través de la red social X, concretamente una de las paredes del túnel del Padrún, a unos 20 kilómetros de Oviedo.

Según El Comercio, alrededor de las 16.50, un tren de cercanías que circulaba hacia Oviedo sufrió un accidente tras colisionar con dicho desprendimiento. "A resultas del golpe la unidad Civia registró daños en su carrocería. El maquinista detuvo la unidad, confirmó que todo el pasaje estaba bien y pudo continuar el recorrido hasta la estación de Oviedo", informa el medio.

⚠️Está interrumpida la circulación de la línea C1 del núcleo de cercanías de Asturias entre Ablaña y Olloniego por un desprendimiento de piedras sobre la infraestructura. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Ablaña y Soto del Rey — INFOAdif (@InfoAdif) January 22, 2026

Adif, que no ha hecho referencia al accidente en su mensaje, ha señalado que "como medida provisional, se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Ablaña y Soto del Rey". También ha añadido que "el personal de Adif trabaja para restablecer la circulación lo antes posible y normalizar el servicio en la zona afectada".

El Comercio también recoge las declaraciones de maquinistas que no ocultan su malestar: "Llevamos mínimo seis meses avisando de que ese túnel estaba mal, pero no se toman medidas, no nos hacen caso. Tienen que pasar estas cosas para que reaccionen". A pesar de la alerta, el tramo no tenía activado un límite temporal de velocidad como medida de precaución.