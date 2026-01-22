Albares alardea de que Europa cuenta con "instrumentos de disuasión" frente a Trump

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha presumido de que Europa cuenta con "instrumentos de disuasión" frente a "cualquier intento de coerción comercial" tras la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles del 10% a partir del 1 de febrero a los países europeos que habían decidido enviar tropas a una misión de observación en Groenlandia. En este sentido, ha señalado como objetivo prioritario "encontrar nuevos socios en el mundo", apuntando al acuerdo con Mercosur como referencia y dando por hecho que la Unión Europea cerrará un acuerdo de libre comercio con India.

Albares, en una entrevista en TVE, ha defendido que "es el momento de culminar la Europa de la defensa", para "decirle al mundo entero" que Europa es un continente de paz y que "nadie puede pretender traer la guerra o la amenaza del uso de la fuerza, para hacer coerción sobre nuestra soberanía".

Con respecto al anuncio de Donald Trump de que ha alcanzado un "marco para un futuro acuerdo" sobre la isla tras abordarlo este miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco del Foro Económico de Davos, en Suiza, Albares ha rebajado el alcance del mensaje lanzado por Trump diciendo que aún "no hay detalles" y que no cree que se trate de "una negociación".

"Si hay alguna necesidad de seguridad en el Ártico, si hay nuevas amenazas en el Ártico, es parte de la seguridad Euroatlántica y los aliados de la OTAN estamos dispuestos a hablar entre nosotros", ha señalado. No obstante, ha remarcado que para España la línea roja "innegociable" pasa por el respeto al "principio de igualdad soberana y de integridad territorial de los Estados".

En este sentido, Albares ha asegurado que todos los estados miembro tienen una posición común, aunque haya quienes son "más silenciosos". "Felizmente veo una unidad europea al respecto, todos pensamos igual", ha defendido el ministro de Exteriores.

Preguntado por si España formará parte de la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente Trump, Albares ha zanjado que dará plantón a esa reunión y que cualquier anuncio al respecto lo hará el presidente del Gobierno, que este jueves participa en la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo Europeo, centrada en la crisis en torno a Groenlandia.