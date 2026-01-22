El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves su encuesta preelectoral para las elecciones autonómicas de Aragón, previstas para el próximo 8 de febrero. Según los datos, el Partido Popular (PP) consolidaría su posición como la fuerza más votada en la comunidad, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 34 escaños en el Parlamento autonómico.

El PP, liderado por el Presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, parte con una estimación de voto directo del 27,8%, lo que se traduce en que podría obtener entre 25 y 29 diputados en las Cortes de Aragón. Aunque esto supone una victoria, el resultado indica que el partido necesitará buscar apoyos para formar gobierno, dejando a Vox en un papel decisivo en cualquier posible acuerdo.

Vox se consolida como actor clave en la política aragonesa

La encuesta del CIS señala un notable crecimiento de Vox en la región. Actualmente con 7 escaños, el partido podría rozar casi el doble de representación, alcanzando entre 10 y 13 diputados según la estimación demoscópica. Este aumento convierte a Vox nuevamente en un elemento central a la hora de formar coaliciones, especialmente para un PP que no conseguiría mayoría absoluta por sí solo.

El Partido Socialista (PSOE), con Pilar Alegría al frente, enfrentaría un retroceso significativo. La exministra de Educación y exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez podría registrar uno de los peores resultados históricos del partido en Aragón, con un rango estimado de 17 a 23 escaños. Actualmente, el PSOE cuenta con 23 diputados en la Aljafería, por lo que, incluso en el mejor escenario, no lograría superar los números actuales.

A pesar de los esfuerzos de Alegría por acercarse a los ciudadanos mediante una campaña centrada en el contacto directo y la proximidad territorial, el CIS prevé una pérdida de apoyos que marcaría un punto de inflexión para los socialistas en la comunidad.

El PAR desaparecería del Parlamento

Otra de las consecuencias que refleja el sondeo es la desaparición del Partido Aragonés (PAR) de las Cortes. La formación regionalista, que tradicionalmente ha tenido representación en el parlamento autonómico, no logra proyectar suficiente apoyo en las estimaciones del CIS, lo que impediría su presencia en la próxima legislatura.

Podemos también corre el riesgo de perder su representación en las Cortes. Su único diputado, Andoni Corrales, mantiene un litigio judicial contra el partido tras ser reemplazado sin celebrarse las primarias correspondientes. Además, el liderazgo de María Goikoetxea no termina de generar confianza.

Bajo el liderazgo de Jorge Pueyo, La Chunta no se limitaría a conservar sus tres escaños, sino que podría ampliarlos hasta entre 3 y 5, consolidándose así como la agrupación de izquierdas con más apoyos.Por su parte, IU-Movimiento Sumar también podría ver reforzada su presencia en las Cortes, pasando de un solo diputado a situarse entre 1 y 3.

Oficialmente, la campaña para las elecciones del 8 de febrero comienza a la medianoche del 23 de enero, aunque la pegada de carteles se programó para mañana a las 10:00 horas. Sin embargo, el inicio efectivo se ha visto afectado por el accidente ferroviario en Adamuz, que ha provocado tres días de luto oficial en Aragón.