La acusación del caso Koldo y Begoña Gómez se persona en el caso de Adamuz porque "hay indicios de deterioro de la vía"

El accidente mortal de Adamuz ya cuenta con caso judicial. De momento, sus actuaciones son secretas, pero una acusación popular, nada simpática a ojos del Gobierno, ya se ha personado. Se trata de Iustitia Europa, la misma que ejerce como acusación popular en el caso Koldo, Begoña Gómez o David Sánchez. Y Iustitia no oculta su fin: exigir las responsabilidades penales de todos los implicados en un desastre ferroviario que se ha cobrado más de 40 vidas.

Iustitia Europa ha formalizado ya su personación como acusación popular en las diligencias previas abiertas ante el Juzgado de Primera Instancia de Montoro, como consecuencia del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). Iustitia Europa, representada por su presidente Luis María Pardo, considera que existen "indicios graves derivados del deterioro progresivo, profundo y conocido de varias líneas ferroviarias de alta velocidad, incluida la afectada por el siniestro".

Entre las deficiencias denunciadas se encuentran "irregularidades en la vía, baches, deformaciones del trazado y descompensaciones en la catenaria, cuya existencia habría sido advertida con meses de antelación por profesionales del propio sector ferroviario", añade Iustitia. "No estamos ante un hecho fortuito ni imprevisible, sino ante una tragedia evitable, otra más", señala Luis María Pardo.

"He utilizado en numerosas ocasiones la línea Málaga–Madrid para acudir a la sede de Iustitia Europa y en esos viajes experimenté situaciones objetivamente preocupantes, con fuertes vibraciones y una sensación de inseguridad que me llevó, por pura prudencia personal, a dejar de viajar en tren y optar por el avión. No vamos a permitir que esta tragedia quede impune ni que la verdad vuelva a ser sepultada bajo las excusas de siempre", añade el responsable de Iustitia Europa.

Iustitia Europa ha trasladado por anticipado su agradecimiento expreso "a la Guardia Civil, a los servicios de emergencia, a los profesionales sanitarios, y a toda la sociedad civil que actuaron con rapidez, humanidad y entrega en las labores de auxilio".

Asimismo, Iustitia ha subrayado que su labor se centrará en el más absoluto "respeto y acompañamiento a las víctimas y a sus familias, compartiendo su dolor y reafirmando el compromiso de que su memoria sea honrada mediante el esclarecimiento riguroso de los hechos y el respeto a la verdad y a la justicia".

Iustitia Europa ejercerá la acción popular con la finalidad de "impulsar todas las diligencias de investigación que resulten necesarias, sin prejuicios ni conclusiones anticipadas, para determinar las posibles responsabilidades penales, administrativas o políticas que, en su caso, pudieran derivarse, y para garantizar el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad completa de lo sucedido", añade.