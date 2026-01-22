Las claves del accidente de Adamuz que el Gobierno pretende ocultar

España está atravesando la semana trágica para el ferrocarril. Los accidentes se han sucedido y, desgraciadamente, los fallecidos y heridos también. Desde que el pasado domingo ocurriera la tragedia de Adamuz, en los siguientes días, dos descarrilamientos en Rodalíes y un posterior choque en Cartagena han puesto en evidencia las deficiencias del sistema ferroviario español.

El mantenimiento de las infraestructuras es muy deficiente y en esta semana se han cobrado 46 vidas y numerosos heridos. Carlos Cuesta y Sandra León repasan todas las claves detrás de los accidentes y narran cómo han podido suceder estas desgracias que tienen sobrecogida a toda la sociedad española. Desde el Gobierno, el ministro Óscar Puente está diciendo que el mantenimiento de las infraestructuras es "muy bueno" e intenta desviar la atención de las negligencias de su gestión.