Las claves del accidente de Adamuz que el Gobierno pretende ocultar

Carlos Cuesta y Sandra León repasan toda la información respecto del accidente de Adamuz.

Libertad Digital

España está atravesando la semana trágica para el ferrocarril. Los accidentes se han sucedido y, desgraciadamente, los fallecidos y heridos también. Desde que el pasado domingo ocurriera la tragedia de Adamuz, en los siguientes días, dos descarrilamientos en Rodalíes y un posterior choque en Cartagena han puesto en evidencia las deficiencias del sistema ferroviario español.

El mantenimiento de las infraestructuras es muy deficiente y en esta semana se han cobrado 46 vidas y numerosos heridos. Carlos Cuesta y Sandra León repasan todas las claves detrás de los accidentes y narran cómo han podido suceder estas desgracias que tienen sobrecogida a toda la sociedad española. Desde el Gobierno, el ministro Óscar Puente está diciendo que el mantenimiento de las infraestructuras es "muy bueno" e intenta desviar la atención de las negligencias de su gestión.

