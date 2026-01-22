Puente, de burlarse en los incendios de CyL a decir que no habla de las causas de Adamuz "por respeto"

El ministro Óscar Puente se ha consolidado durante estos dos años de legislatura como el miembro del Ejecutivo más incendiario en redes sociales, hasta el punto de burlarse de catástrofes graves como la DANA en Valencia y los incendios forestales de Castilla y León. Con un total de 278 publicaciones en X dedicadas a la DANA, Puente banalizó el drama vivido por las víctimas y llegó a calificar de "miserables" y "fachas" a quienes criticaban su gestión de carreteras tras las inundaciones.

No se detuvo ahí, ya que también descalificó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras el Gobierno ahora intenta alargar la tregua política tras el trágico accidente de Adamuz, que se ha cobrado la vida de 43 personas, ya que las competencias sobre la red ferroviaria son exclusivas de la Administración Central.

Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable. Así tratáis vosotros a la gente. Yo lo que no hago es dejarme avasallar por tus fascistas a sueldo. https://t.co/xps31Oz8BC — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 7, 2025

El 28 de septiembre, con la AEMET activando el aviso rojo por lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana y con el recuerdo aún reciente de la DANA del 26 de octubre de 2024, que causó 229 muertos, el ministro de Transportes, sucesor de José Luis Ábalos, optó por ironizar en redes con un mensaje: "¿Ha reservado ya mesa en el Ventorro, Mazón?".

¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón? https://t.co/HEHiYsu0qx — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 28, 2025

También sobre la tragedia que sufrió el país este verano, cuando gran parte de Castilla y León estaba en llamas, el ministro Puente utilizó 150 entradas en su red social donde se burló de los incendios mientras familias eran evacuadas de sus hogares.

¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa. https://t.co/ienzsSxDb0 — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

En lugar de mostrar empatía o responsabilidad institucional, aprovechó la desolación ciudadana para atacar al Partido Popular.

Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso. https://t.co/ienzsSxDb0 — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

Cuando miles de personas vivían con el alma en vilo los incendios en la zona de Tarifa, Puente publicó: "Este a Mañueco le pilla más cerca que los de CyL. Igual puede echarle una mano a Juanma", mensaje que más tarde borró. En cualquier caso, la hemeroteca no le juega una buena pasada al ministro de Transportes, quien defendió que con estos ‘tuits’ simplemente "expresaba su indignación", algo que para el Partido Popular fue una evidencia de que se estaba "riendo" de la ciudadanía.

Ahora el ministro pide "respeto" para las familias de las víctimas, cuando en otras tragedias no dudó en anteponer el partidismo antes que pensar en los afectados.