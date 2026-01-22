Puente reconoce que "no es el mayor fan" de la liberalización ferroviaria

"No soy el mayor fan del régimen de liberalización, pero me toca convivir con él y no depende de mí, sino de la UE", reconoció el ministro Óscar Puente en la extensa rueda de prensa de más de dos horas junto al director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez, en la que no ofreció ninguna explicación sobre la causa del incidente que dejó 43 personas fallecidas y decenas de heridos.

De esta forma, el ministro de Transportes se mostraba reticente a la liberalización ferroviaria, vigente desde 2020 para los servicios de alta velocidad, que ha permitido la entrada de operadores privados como Ouigo o Iryo, alterando el monopolio histórico de la operadora pública y reduciendo los precios para los usuarios. Precisamente en el siniestro del pasado domingo que involucró a Renfe, Adif y la ferroviaria Iryo, fuentes gubernamentales expresaron su sorpresa por "la cooperación" mostrada por la empresa privada facilitando el intercambio de información así como la coordinación con las autoridades.

Con esta declaración, Puente reafirma su defensa férrea de la tradición intervencionista del Ejecutivo en los servicios públicos estratégicos, al tiempo que reivindica su "aspiración" de poder llevar los trenes a 350 kilómetros por hora, aunque esta semana haya "tropezado gravemente", en referencia al trágico accidente ferroviario.

El problema radica en que la liberalización del sector, que ha aumentado el número de pasajeros, no ha ido acompañada de un ritmo equivalente de inversión en la infraestructura ni de un mantenimiento adecuado de las vías. El ministro afirma desconocer la causa del trágico accidente y descarta que sea por falta de inversión, aunque lo cierto es que desde 2021, con José Luis Ábalos al frente del ministerio, se ha mantenido un déficit estructural en la financiación del ferrocarril.