Vox se querella contra Pardo de Vera y el presidente de Adif por delito de homicidio imprudente

Vox ha presentado este jueves una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro, Córdoba, tras el siniestro ferroviario en Adamuz por ser los hechos constitutivos de posibles delitos. De este modo, la formación de Santiago Abascal se querella contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el actual presidente Luis Pedro Marco de la Peña por un delito de homicidio por imprudencia grave. Además, la formación también acusa a ambos de "una infracción muy grave del deber de cuidado, además de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes públicos".

En un comunicado, los de Abascal denuncian que "nos encontramos ante unos hechos extremadamente graves, y con independencia de las distintas causas y de la autoría inmediata, que pudieran haber causado el accidente, bien sea por falta de diligencia, de forma accidental, o una concurrencia de ellas, en todo caso, aparece una grave negligencia en la falta de mantenimiento y cuidado de las vías ferroviarias".

En la querella, Vox destaca que la pérdida de vidas, las lesiones de víctimas, y la restitución de la confianza de los usuarios en la utilización del tren obligan a la investigación a analizar de forma exhaustiva la situación y evolución previa del estado de la red ferroviaria en todo el trayecto", la adjudicación y la ejecución de la "contratación pública al respecto, las personas intervinientes y beneficiadas en las mismas, y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad y salud".

Por otra parte, según Vox, en este momento, "se puede determinar a aquellas personas que deben responder penalmente de los delitos incluidos en la querella, con independencia del análisis de las causas del siniestro que quedará a expensas de la necesaria investigación".

"Ya en este momento, es evidente la responsabilidad de los querellados, por la existencia de un resultado objetivo como los fallecimientos, los lesionados y los daños materiales vinculados al accidente, y que, por tanto, se deduce la exigencia de investigación judicial y la responsabilidad penal de los querellados, dimanante del deber de cuidado inherente a las competencias legales de sus cargos", según apunta Vox

"No se pueden obviar los diferentes avisos que se han producido a lo largo de los últimos meses (incluso años) en referencia a las incidencias y averías que se han producido en el tramo donde ha sucedido el brutal accidente: por parte de los maquinistas, el sindicato Semaf, InfoAdif y numerosos usuarios", según Vox.

Vox ha solicitado al tribunal las declaraciones de los querellados, así como del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del exministro preso José Luis Ábalos, y del actual secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, entre otros, así como de aquellos que resulten "responsables en la medida de su ámbito de competencia y participación en la toma de decisiones".