Su nombre es Ángel Contreras. Fue director general de conservación y mantenimiento de Adif, el gestor de las vías en España. De hecho, fue posteriormente aupado al cargo de presidente de la institución. Y Koldo García Izaguirre, como consta en la investigación de la trama socialista, se refirió a él como una de sus "ayudas".

La UCO ha detectado una conversación en la que Koldo muestra sus preferencias por dos personas dentro de la estructura del Ministerio de Transportes y de sus empresas públicas controladas: "Yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden…", afirmó Koldo. Su interlocutor era nada menos que Santos Cerdán. Y la frase no fue pronunciada en la época de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, sino en el año 2023, cuando, supuestamente, Ábalos ya no mandaba nada y, según ha afirmado más tarde Pedro Sánchez, habían cortado toda relación con la trama.

Las preferencias de Koldo

Pues bien, justo ese hombre, uno de los preferidos por Koldo, era el responsable de conservación y mantenimiento de Adif y, por lo tanto, de las vías. Justo las mismas vías que ahora atraen todas las miradas por su aparente falta de inversión en el mantenimiento, las vibraciones, los problemas de soldadura, las fisuras…

El contexto de la frase de Koldo no permite demasiadas interpretaciones: previamente se había hablado de la solicitud de dos obras más por parte de Koldo porque había confirmado que le seguía la Justicia y se había dado cuenta de que Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez ya no querían saber nada de él.

Contreras debía tener buen predicamento en el Ministerio y en el PSOE. Porque el cinco de diciembre de ese 2023 —unos pocos días después de la conversación— surgió la confirmación de que el Gobierno nombraba a Ángel Contreras como nuevo presidente de Adif y Adif Alta Velocidad. Hasta ese momento, es bueno recordarlo en el contexto actual, Contreras ocupaba el cargo de director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Y pasaba, así, a ser nada menos que el máximo responsable. Justo el hombre que Koldo defendió ante Cerdán.

El nombramiento en Consejo de Ministros

El nombramiento, de hecho, fue, obviamente, "en Consejo de Ministros", es decir, sin ningún disimulo a ojos de Pedro Sánchez. No duró demasiado en su cargo Contreras: en septiembre de 2024 fue destituido. Y es que unos meses después el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se vio obligado a sustituirlo, con el objetivo teórico de "impulsar la gestión de la empresa", según afirmaron fuentes gubernamentales. Lo cierto es que la sombra del caso Koldo avanzaba y Puente prefirió generar un cortafuegos.

El segundo cargo exigido por Koldo fue Camino Arce. Se trata de Camino Arce Blanco, que era subdirectora general de Construcción en las fechas del caso y pasó a ser directora técnica y de desarrollo en SEITT, una empresa pública del Ministerio de Transportes.