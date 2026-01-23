El Gobierno rechazó reducir la velocidad en el trayecto Madrid-Andalucía por "motivos técnicos"

El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo desoyó las peticiones de los sindicatos para reducir la velocidad precisamente en el trayecto Madrid-Andalucía, sino que defendió que no se hacía porque no había una justificación "técnica" y porque "no existía singularidad en la calidad de esa línea". Así se recoge en una respuesta parlamentaria remitida al PP en el Senado, cuando le interpeló por la recomendación que habían hecho los trabajadores en el trayecto ahora siniestrado.

El 19 de noviembre de 2025, hace apenas dos meses, el Ejecutivo admitió haber recibido una petición de los sindicatos el agosto anterior para reducir la velocidad en las líneas Madrid- Sevilla, Madrid-Toledo, Madrid-Valencia y la línea Córdoba-Málaga a 250 km/h, pero descartó aplicar la medida porque el escrito no contenía "referencia alguna a los argumentos técnicos" que lo hicieran recomendable y añadió que en el trayecto Madrid-Sevilla "no existe una singularidad en la calidad de esta línea o de alguno de sus tramos".

Además, el Gobierno defendió que "Adif analiza de manera continua la evolución de la calidad de vía de las líneas de alta velocidad, mediante el estudio de los resultados obtenidos de las auscultaciones dinámica y geométrica por ser los métodos objetivos que se emplean para el control del mantenimiento".

La respuesta se produce a una pregunta escrita registrada el14 de octubre de 2025, los senadores del PP por Andalucía Cristina Casanueva Jiménez, Carmen Belén López Zapata, Fernando Priego Chacón y Lorena Guerra Sánchez, que se hacían eco de que los sindicatos habían solicitado la reducción de la velocidad para evitar accidentes en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. "¿Van a adoptar el Gobierno de España dicha recomendación?", preguntaban.

"Adif cumple con lo indicado en los procedimientos, normas e instrucciones técnicas de mantenimiento establecidas en su sistema de gestión, así como la normativa europea de aplicación", añadían en el texto, defendiendo, además, "el incremento de recursos y la intensificación de las labores de mantenimiento durante los últimos meses en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla" que "han puesto de manifiesto una tendencia a la mejoría de los índices en 2025 con respecto a los de 2024".

Concluían asegurando, incluso, que "esta intensificación de las labores de mantenimiento pretende mantenerse en el tiempo, siendo esperable que esa tendencia de mejora se mantenga". Después de que se produjera el accidente de Adamuz, Adif provocó el caso con su decisión de reducir la velocidad en el trayecto Madrid-Cataluña, antes de que se produjera el segundo accidente mortal. Después levantó el límite y volvió a recuperarlo por las quejas de los maquinistas.