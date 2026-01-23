El presidente de Adif, Luis Pedro Marco, ha salido al paso de las críticas tras el primer informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que apunta como causa más probable del siniestro la rotura del carril por el que circulaba un tren de Iryo. En una comparecencia junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, Marco ha asegurado que dimitirá si la investigación concluye que tuvo alguna responsabilidad por acción u omisión. "De la finalización de la investigación, si se determina que algo por mi parte ha influido en este accidente, asumiré las consecuencias", ha afirmado quien formó parte del Gobierno vasco de Íñigo Urkullu y tuvo cargos directivos con Patxi López.

Puente, por su parte, ha descartado cualquier escenario de dimisión pese a que la falta de mantenimiento y el nivel de inversión están bajo sospecha tras la rotura de la vía. El ministro se ha mostrado firme y ha defendido su continuidad al asegurar que se siente "capacitado". "Esto no me resta capacidad para seguir en el cargo", ha señalado, negando además temor a que el presidente del Gobierno le exija responsabilidades. "Soy una persona puesta por él, así que mi puesto está a su disposición", ha añadido.

Lejos de asumir fallos políticos, Puente ha marcado distancia con cualquier responsabilidad directa en el accidente y ha insistido en que solo dimitiría si se demostrara una implicación clara. "Desde mi punto de vista, los parámetros de responsabilidad en un asunto de este calado se basan fundamentalmente en que quien resulte afectado por la responsabilidad haya contribuido por acción o por omisión a la causación o a su agravamiento. Si yo estuviera en esas circunstancias, asumiría mis responsabilidades. Sinceramente, creo que no estoy", ha remarcado mientras mantiene que en las revisiones que se realizaron meses antes del siniestro no se encontró ninguna "anomalía".