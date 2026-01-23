Feijóo comparecerá en la comisión de la Dana el 2 de febrero

Alberto Núñez Feijóo deberá comparecer en la comisión de la Dana del Congreso el próximo 2 de febrero a las 11:00. Ha sido citado por los grupos parlamentarios justo el primer día que se levanta el luto oficial por los accidentes de tren. Irá después de que lo hiciera el expresidente valenciano, Carlos Mazón, y tras declarar ante la juez de Catarroja durante cinco horas.

El presidente del PP está obligado a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, que aprovechará para, una vez más, politizar esta causa después de llevar toda esta semana pidiendo "respeto" a las víctimas de los accidentes de tren de Adamuz y Gelida, apelando a la "cooperación entre administraciones" y "el respeto institucional".

Durante su declaración como testigo ante la juez, a la que ya había entregado los mensajes de whatsapp intercambiados con Mazón la noche de la Dana, mostró su extrañeza por el hecho de que no hubiera sido citado ningún miembro del Gobierno, tampoco el presidente Pedro Sánchez. Su comparecencia se produjo desde su despacho del Congreso vía telemática y tuvo que responder a todas las acusaciones personadas.

Su testimonio añadió poco a la causa que se investiga desde hace más de año, y en la que están imputados exmiembros del Gobierno valenciano, no así del Ejecutivo central, que también tenían competencias sobre la tragedia. Tampoco lo está Mazón por su condición de aforado, ya que mantiene el acta de diputado en las Cortes valencianas.