Feijóo comparece por primera vez tras concluir el luto oficial por los accidentes de tren

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria que está teniendo lugar en España, y que ha afectado a diferentes puntos en todo el país dejando, al menos, 46 personas fallecidas y cientos de heridos.

En la reunión participará el vicesecretario de Hacienda, con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo; el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez; así como diferentes expertos en gestión ferroviaria. También asistirán los equipos sectoriales de Congreso y Senado, incluidas Ester Muñoz y Alicia García, portavoces del PP en ambas Cámaras.

Al acabar la reunión, Feijóo comparecerá ante los medios de comunicación desde la sede nacional del partido de la calle Génova para hacer una valoración acerca del difícil momento que atraviesa el país. Lo hará en el primer día tras el levantamiento del luto oficial decretado tras los fallecimientos del accidente de Adamuz.

El líder del PP habló por primera vez un día después del accidente, durante su visita al lugar del siniestro en Adamuz. Desde allí compareció junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y lamentó que el Gobierno no le hubiera trasladado todavía información como líder de la oposición. Solo esta queja generó malestar en Moncloa.

La formación de Feijóo guardó silencio hasta el miércoles, cuando compareció ante los medios Bravo después del segundo accidente ferroviario en Cataluña que se cobró la vida del maquinista. Este jueves comparecía en el Congreso la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, para pedir la comparecencia de Pedro Sánchez, Óscar Puente y el presidente de Adif. En ambos casos hubo mucha contención para evitar embestir contra el Gobierno.