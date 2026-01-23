Puente desvincula el accidente del mantenimiento de la vía y atribuye la rotura de carril a un "problema recurrente"

A unas horas de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios haya señalado en su primer informe inicial como principal hipótesis del trágico accidente de Adamuz la rotura de la vía, el ministro de Transportes Óscar Puente ha salido en rueda de prensa para tratar de defender las labores realizadas por Adif, entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes, cuando once días antes del suceso, se hizo la última revisión en el mismo tramo accidentado y "no se observó ninguna anomalía", "todo está en regla y comprobado".

"Algo en la infraestructura estaba evolucionando en el sentido de producir una aceleración lateral del material rodante que pasaba por ese punto", ha detallado el ministro que ha explicado que ningún maquinista reportó incidencias por vibraciones en el trayecto accidentado. En este sentido, Puente ha querido "desvincular" las labores de mantenimiento de las causas del accidente porque las roturas de carril son un "problema recurrente". "El mantenimiento y los controles no están en el origen de este accidente", ha augurado, "a lo mejor tenemos que plantearnos otros controles".

Bajo "la transparencia", Puente, que ha comparecido junto al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, que ha dado por primera vez las condolencias a las familias de las víctimas, y el secretario de Estado del Ministerio de Transporte, José Antonio Santano ha asegurado que en muchas de las adjudicaciones se impuso la oferta técnica sobre la económica, un dato que llama la atención porque una de las empresas que se encargó de la renovación de la vía el pasado mes de mayo fue AZVI, que mantuvo en nómina al exasesor de Transportes Koldo García.

Puente, que ha insistido en no "especular" sobre las causas del accidente, ha señalado que los trenes de la empresa privada Iryo pesan más y que podrían haber sido los responsables de la rotura de la vía, "aunque cumplan con nuestra normativa". "El tren Iryo es un tren especialmente pesado y si lo que había en la vía era una pequeña deficiencia que todavía no había dado la cara, si era la que producía esa muesca en los bogies era más susceptible de producirse en vehículos más pesados", ha sostenido.