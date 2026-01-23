Sumar elogia la gestión de Puente por el accidente de Adamuz y tacha de "patético" al PP

Sumar ha cerrado filas con el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ocurrido en Adamuz, en una defensa sin matices de la gestión del Gobierno. La formación que lidera Yolanda Díaz no solo exculpa al ministro, sino que rechaza de plano cualquier responsabilidad del actual Gobierno relacionada con la inversión en la red ferroviaria. Para ello, el dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, se remonta a los años 2009 y 2010, señalando directamente al Partido Popular.

"No sé si hay una relación directa entre reducidas inversiones y el accidente, lo que si está claro, es que España está a la cola de las inversiones en mantenimiento ferroviario. Estamos en el grupo de países que menos invierte cualitativamente por kilómetro de vía a mantener y eso viene de esa situación viene de la brutal reducción de presupuestos de mantenimiento y de inversiones desde el año 2009 y 2010 con los gobierno del Partido Popular", ha reprochado Santiago precisamente el día que finaliza el luto oficial decretado por el Gobierno por el accidente de Adamuz. En ningún momento, Santiago ha atribuido responsabilidades al Gobierno de la falta de inversión, pese a llevar Pedro Sánchez ocho años al frente del Ejecutivo.

El socio minoritario del Gobierno considera que "pocas críticas" se le pueden atribuir al ministro Puente y ha comparado su gestión con la de la Dana, al subrayar que Puente estuvo "desde el minuto uno" en el centro de operaciones de Adif. "Pocas veces hemos asistido en una tragedia de este tamaño a una rueda de prensa de más de dos horas, con todo tipo de explicaciones por parte de un ministro", ha sostenido Santiago, en referencia a la comparecencia del ministro Puente, en la que defendió que la falta de inversión en el sector ferroviario no está en entredicho y que su "aspiración" es que la alta velocidad alcance los 350 kilómetros por hora, calificando el trágico suceso como un "tropiezo en el camino" para llegar a ese objetivo.

Santiago ha utilizado la sala de prensa del Congreso de los Diputado justo el día que finaliza el luto oficial por las víctimas del siniestro para atacar al Partido Popular al que ha calificado de "patético" tras la petición de comparecencia inmediata tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como del ministro Óscar Puente, que han registrado en la Cámara Baja, con el objetivo de que den explicaciones.