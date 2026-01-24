Escándalo tras la tragedia ferroviaria: los motivos del accidente

Los primeros datos de las pesquisas oficiales sobre el accidente de Córdoba señalan a una rotura de la vía previa al paso del Iryo como causa del descarrilamiento. En un informe preliminar con los datos obtenidos "en las primeras horas tras el suceso", la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta que esta es la principal hipótesis, aunque deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

El accidente de Adamuz no ha sido el único esta semana, ha habido otros 4 accidentes más. Hubo dos accidentados en Rodalíes y despúes se sucedieron el de Cartagena y Asturias. Aunque el de Adamuz se cobró más víctimas, el balance del resto de accidentes deja un fallecido y varios heridos.