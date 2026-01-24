Menú
La empresa que renovó el tramo Adamuz está relacionada con la trama Koldo

Carlos Cuesta habla de la relación de la empresa adjudicataria de la renovación del tramo de Adamuz con Koldo y la trama.

Azvi es una de las empresas relacionadas con la trama de obras públicas que salpica al PSOE. Allí trabajó el propio Koldo García Izaguirre entre 2023 y 2024 -cesó su relación tras la detención de Koldo en febrero de 2024-. Y Azvi es una de las empresas que participó en la obra del tramo del accidente de Adamuz, en Córdoba.

Y la mencionada AZVI fue una de las adjudicatarias en abril de 2022 de la renovación y mejora de ADIF -dependiente del Ministerio de Transportes- del trazado del tramo de las vías donde se ha producido el accidente de Adamuz. AZVI iba dentro de una Unión Temporal de Empresas (UTE), -grupo de empresas que se presentan juntas a un concurso de contratación pública- y todas ellas se hicieron con el contrato de 52,49 millones. Hay que recordar que durante el tiempo que estuvo José Luis Ábalos como ministro (2018-2021) la empresa AZVI recibió 165 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio de Transportes, según las investigaciones de la UCO.

En paralelo, también hay que destacar que la empresa AZVI contrató a Koldo García Izaguirre como experto ferroviario para asesorar en Hispanoamérica. El exasesor de Ábalos habría cobrado 6.000 euros de sueldo mensual y una comisión de 0,75% por cada obra conseguida. La relación con Koldo García estuvo operativa desde el año 2023 y se paralizó debido a su detención en febrero de 2024.

