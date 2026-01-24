Óscar Puente no es ajeno en la lista de manchados por el caso PSOE. Koldo García Izaguirre siguió con sus gestiones de obras presuntamente amañadas tras la teórica salida de José Luis Ábalos. Y sus conversaciones mantenidas con Santos Cerdán revelan que Koldo daba por hecho que con Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes la estructura presuntamente corrupta se mantenía debido a la gran cercanía de Cerdán a él.

Pero es más, las conversaciones interceptadas por la UCO revelan que Koldo pidió a Cerdán que hiciera las gestiones pertinentes ante Puente para que se mantuviera en sus cargos a dos personas. Lo hizo el 23 de noviembre de 2023, en pleno nombramiento de Puente como ministro. Pues bien: uno de los cargos exigidos por Koldo no fue sólo mantenido sino que fue elevado al rango de presidente de Adif por Puente. El ascendido fue Ángel Contreras, justo la persona de la que ya ha informado Libertad Digital que venía de ser nada menos que el responsable de mantenimiento de las vías españolas. Y mantenimiento es justo ahora el área que concentra las miradas tras los accidentes ferroviarios y la sospecha de que justo un déficit de mantenimiento puede haber sido la causa de fallos en las vías.

La UCO ha detectado una conversación en la que Koldo reclama la permanencia en cargos públicos de dos personas: "Para la consecución de obras, Ángel Contreras y Camino Arce no podían ayudarle en tanto en cuanto no supieran si finalmente ocuparían algún cargo de responsabilidad", señala Koldo. La frase literal es la siguiente: "Yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden… y no me pueden ayudar. Porque ahora mismo hasta que no se decida quién se queda y quién no se va (tose)". El contexto de la conversación es el de la solicitud de dos obras más por parte de Koldo porque había confirmado que le seguía la Justicia y se había dado cuenta de que Cerdán y el propio Pedro Sánchez ya no querían saber nada de él.

Y el cinco de diciembre de ese 2023 -es decir, unos pocos días después- surgió la confirmación de que el Gobierno nombraba a Ángel Contreras como nuevo presidente de Adif y Adif Alta Velocidad. Hasta ese momento Contreras ocupaba el cargo de director general de Conservación y Mantenimiento de Adif. Y ahora pasaba a ser nada menos que el máximo responsable. Justo el hombre que Koldo reclamó a Cerdán para que se lo dijera a Óscar Puente. El nombramiento, de hecho, fue, obviamente "en Consejo de Ministros, en su reunión de hoy y a propuesta del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente", como publicó la web de La Moncloa.

Contreras tuvo que ser destituido de su cargo con celeridad: en septiembre de 2024. Y es que unos meses después el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, sí, el mismo Óscar Puente, se veía obligado a destituir a Contreras, con el objetivo teórico de "impulsar la gestión de la empresa", según afirmaron fuentes gubernamentales.

Lo cierto es que la sombra del caso Koldo avanzaba y Puente prefirió generar un cortafuegos. Pero fue él quien lo nombró en el cargo. Justo al solicitado por Koldo a Cerdán para poder seguir maniobrando. Y tampoco es que fuera un misterio el núcleo de amistades de Contreras: era uno de los que se reunía con Koldo y Ábalos en el restaurante La Chalana.