Dieter Brandau analiza con Pablo Planas el impacto del nuevo capítulo de la Radioteca sobre el negocio de los menos tutelados en Cataluña.

El corresponsal político de Libertad Digital en Cataluña sostiene que "estamos ante el comienzo de lo que puede acara derivando en un escándalo mayúsculo que cabe con ERC".

El escándalo de ERC y la infancia: el negocio de los niños tutelados

Si lo que lleva años ocurriendo con los menores en Cataluña hubiera sucedido en otra comunidad, usted no necesitaría escuchar La Radioteca. Sería un escándalo a nivel nacional.

Un testigo protegido, pendrives repartidos entre familiares por si ocurriera algo malo, menores fantasma, víctimas de los peores pederastas, centenares de millones circulando sin control, puertas giratorias, dimisiones y ceses, y una tela de araña de fundaciones, asociaciones y empresas que poco o nada tiene que envidiar a la que hace un par de décadas descubrió Pedro de Tena en la Andalucía socialista.

