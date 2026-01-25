Notas de Koldo citan a la constructora del tramo del accidente de Adamuz: "Me vas a dar dos obras, Azvi con Levantina"

Azvi es una de las empresas relacionadas con la trama de obras públicas que salpica al PSOE e investiga la UCO. Azvi, además, contrató al propio Koldo García Izaguirre entre 2023 y 2024 -cesó su relación tras la detención de Koldo en febrero de 2024- como asesor en materia ferroviaria y para conseguir obras en Hispanoamérica. Y Azvi figura en la adjudicación de la obra pública del tramo del accidente de Adamuz, en Córdoba.

Libertad Digital ya ha publicado una conversación de Koldo captada por la UCO en la que el asesor estrella de José Luis Ábalos mencionaba esta empresa. Ahora este diario publica las notas internas del móvil de Koldo donde, bajo el título "Me vas a dar dos obras de conservación con Juan Agustín" figura un listado de obras y empresas y allí aparece la siguiente mención: "Azvi con LIC". LIC es otra de las empresas sobre las que ha puesto la lupa la UCO. Su nombre completo es Levantina, Ingeniería y Construcción y es la famosa compañía de José Ruz cuyas conversaciones aparecen en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

En una de esas conversaciones, Koldo aseguraba que "a mí me han prometido ganar cuatro mil pavos, y sí no José, seguro que buscará un sitio para mí, para, para que me den dos mil euros más durante cinco años más". Y, acto seguido, afirmaba: "Yo reconozco que aquí han pasado cuarenta y siete empresas, a todas las he ayudado, ¿vale? […] Yo sé que de Félix habla… (ininteligible) yo sé que Félix habla con (ininteligible) de Féllix habla con…con AZVI y en eso (ininteligible), Morales con (ininteligible), yo he aprendido con la situación que tengo con la caña… lo que no puedes hacer (ininteligible) dinero oculto porque se caga, porque es un acojonado".

Koldo, empresa AZVI

Y la UCO ha detectado notas internas en el móvil de Koldo en el mismo sentido. La UCO lo describe así: "Días más tarde tuvo lugar otra conversación en la que José Ruz e volvió a recordar a Koldo que hablase con "la jefa" para agilizar la reclamación de Elche o que al menos le indicase con quién debía hablar él. Con respecto a esta obra radicada en Elche y su posible identificación, a través de fuentes abiertas se ha tenido conocimiento de que la UTE LIC-CONSTRUCCIONES VILOR fue la encargada de la construcción de la estación de AVE en Elche, cuya puesta en servicio data de febrero de 2021, desconociéndose por el momento la naturaleza o el objeto de la reclamación asociada a la misma".

Pero hay más: "Llegado este punto, cabe recordar que el 12 de julio de 2021 fue cesado en su cargo Ábalos, abandonando Koldo también su puesto de asesor. No obstante, como se podrá observar a continuación, y como se ha venido plasmando a lo largo de la investigación, la relación de Koldo con miembros del MITMA no se vio interrumpida, haciendo uso de esta para seguir velando por los intereses de LIC, entre otros".

Y, a este respecto, "la investigación ha puesto de manifiesto que Koldo habría intercedido ante algunas de las personas encargadas de la toma de decisiones de diversos estamentos dependientes del Ministerio de Transportes para presuntamente lograr favorecer a determinadas empresas", añade la UCO.

Es en ese momento cuando la UCO señala que, "de hecho, en su teléfono móvil se han localizado anotaciones en las que se apuntan indicaciones para la adjudicación de obras públicas". Y explica la UCO: "Es importante destacar que existe la posibilidad de crear notas compartidas entre varios usuarios, reflejándose en todos los dispositivos habilitados las ediciones que se realicen sobre la misma. Así, esta modalidad permite intercambiar mensajes sin que quede registro de la conversación, por cuanto el contenido de la nota puede ser borrado o editado en cualquier momento".

Y la nota "creada el 25 de mayo de 2022 aparenta ser una suerte de diálogo entre Koldo y Javier Herrero, en la cual nombraron tanto a LIC, como a diversas empresas dedicadas a la construcción (MAB, MAYGAR, ALDESA, AZVI, COPASA), asociándolas a posibles obras dependientes de la Dirección General de Carreteras", concluye la UCO.