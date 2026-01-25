En marzo de 2023, el PP ya iba sobre la pista de Adamuz y las inversiones que Transportes debía realizar en este municipio, y pidió explicaciones al respecto. La respuesta deja en evidencia la desidia de este departamento, salpicado por casos de corrupción, enchufismo y todo tipo de polémicas.

El diputado Andrés Lorite del PP realizó una pregunta escrita en el Congreso al ministerio dirigido entonces por Raquel Sánchez, sucesora de José Luis Ábalos, y a la que sustituyó Óscar Puente. Quería conocer "qué inversiones se habían realizado durante la legislatura y su concreción", además de "qué inversiones tenía previsto desarrollar el ministerio en este municipio durante 2023".

La respuesta, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, fue que no podían detallarlo porque "era muy complejo". "Los PGE contemplan, en la imputación de inversiones, su distribución por Comunidades Autónomas y provincias, siendo este el menor ámbito territorial examinado, no siendo disponible, por tanto, la distribución de proyectos por términos municipales, labor, por otro lado, muy compleja en lo que se refiere a las actuaciones inversoras realizadas por el Ministerio de Transportes", recoge la respuesta.

La nota invita, incluso, al PP a que consulte el detalle en los Presupuestos Generales del Estado publicados en la página web de Hacienda, facilitándole el enlace de internet donde poder revisarlo. "Asimismo, la ejecución mensual de los Presupuestos Generales del Estado, tanto del presupuesto de ingresos como del presupuesto de gastos, se publica en la Central de Información de la Intervención General de la Administración del Estado (CIGAE) y se puede consultar a través del siguiente enlace", añaden desde el Gobierno, detallando también la web.

El PP lleva años presentando todo tipo de iniciativas relacionadas con el Ministerio de Transportes, dadas las incidencias registradas y la mala gestión. Incluso se introdujeron enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, que fueron aprobadas por el Parlamento, y que incluyen la exigencia de aprobar un plan de choque para paliar incidencias o un plan de actuación a pasajeros que deben estar listos para el mes de febrero, según recoge la propia norma.