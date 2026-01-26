El director de Carreteras de Ábalos chivó a Koldo las obras ganadas por la empresa de Adamuz

Una de las empresas adjudicatarias del tramo de vía del accidente mortal de tren de Adamuz es la constructora Azvi. Se trata de la misma sociedad que figura en la investigación de la UCO de la trama de obras públicas del PSOE. Y es la misma que tuvo contratado a Koldo García Izaguirre por 6.000 euros al mes, más un 0,75% de comisión por cada obras conseguidas en "Latinoamérica". Pues bien, las conversaciones en poder de la UCO prueban que el director de Carreteras de José Luis Ábalos –Javier Herrero–, imputado ya, intercambió mensajes con obras de la misma empresa Azvi. Y él, como es obvio, se centraba en las carreteras.

La UCO describe este mensaje y listado en su referencia a las actuaciones de la trama en Asturias: "Asturias. El 11 de abril de 2019, Javier Herrero le envió un mensaje a Koldo en el que reflejaba que la empresa Azvi había resultado adjudicataria en alguna licitación". En ese mensaje, también "le informaba que OPR [otra empresa] habría obtenido 15,6% en porcentaje de oferta económica y que habría presentado una oferta técnica "muy, muy floja". Se entendía por tanto que no había sido posible, con base en la oferta presentada, adjudicarles esa obra en concreto. No obstante, le dijo a Koldo que estaba "empujando en Asturias".

Más control

Acto seguido, "Javier Herrero le dijo a Koldo que estaban intentando modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para tener más control, debiendo convencer a los interventores y abogados del estado".

Y, en medio, surge una nota: "Adjudicatario 18,18% baja. Azvi empresa andaluza. Sacyr 10,05. OPR 15,60% y además la oferta técnica "muy, muy floja".

Libertad Digital ya ha publicado que Koldo incluyó el nombre de esta misma constructora en una conversación captada por la UCO en la que el asesor estrella de José Luis Ábalos afirmaba que "a mí me han prometido ganar cuatro mil pavos, y si no José, seguro que buscará un sitio para mí, para, para que me den dos mil euros más durante cinco años más". Y, acto seguido, aseguraba: "Yo reconozco que aquí han pasado cuarenta y siete empresas, a todas las he ayudado, ¿vale? […] Yo sé que de Félix habla… (ininteligible) yo sé que Félix habla con (ininteligible) de Félix habla con…con Azvi y en eso (ininteligible), Morales con (ininteligible), yo he aprendido a con la situación que tengo con la caña… lo que no puedes hacer (ininteligible) dinero oculto porque se caga, porque es un acojonado".

Las ramificaciones y los regalos

La Guardia Civil sigue buscando el significado entero de esta conversación. Una charla captada que mencionaba en mitad de todo ello a "María, la Directora General de la Guardia Civil", como una persona a la que Koldo le habría comentado detalles de lo hablado sobre las obras. María es María Gámez, la directora de la Guardia Civil que fue destituida por Fernando Grande-Marlaska en plena aparición de su marido en una de las ramificaciones del caso ERE –más tarde esa pieza sería archivada por haberse superado los plazos previstos para la investigación–.

Por el camino, Koldo hablaba también de los regalos que recibía de las empresas: "Me han regalado gulas, champán, vino, un jamón, es decir, si es verdad que he recibido regalos de ellos".

Sea como sea, todo ello forma parte de la investigación de la UCO sobre la trama de obras públicas que cerca al PSOE y donde aparecen Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y otros tantos cargos socialistas.

Y la mencionada Azvi fue una de las adjudicatarias en abril de 2022 de la renovación y mejora de Adif –dependiente del Ministerio de Transportes– del trazado del tramo de las vías donde se ha producido el accidente de Adamuz. Azvi iba dentro de una Unión Temporal de Empresas (UTE), –grupo de empresas que se presentan juntas a un concurso de contratación pública– y todas ellas se hicieron con el contrato de 52,49 millones.