El PP pide al Gobierno que no asista al funeral de Huelva, al que irá Feijóo, porque "sería cruel"

El Partido Popular sigue elevando el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez según avanzan las horas tras los accidentes ferroviarios en el que han muerto 46 personas. Después de que el viernes pasado Alberto Núñez Feijóo defendiera contención por respeto a las víctimas, el domingo su secretario general, Miguel Tellado, pedía la dimisión de Óscar Puente, que hacía extensible este lunes el vicesecretario, Juan Bravo, a Pedro Sánchez, exigiéndole "asumir responsabilidades".

Bravo incluso reclamaba al ministro Óscar Puente no asistir a la misa funeral de Huelva por las víctimas porque "aumentaría el dolor de las víctimas", "sería cruel", un "insulto" y "una provocación". Una exigencia que hacía extensible también a Sánchez y el resto de miembros del Gobierno, precisamente después de que el Ejecutivo suspendiera el homenaje de Estado convocado el próximo fin de semana argumentando que las víctimas pedían más tiempo.

Sin embargo, algunas familias mostraron ya su malestar por la convocatoria al considerar al Gobierno como responsable de lo ocurrido, lo que avanzaba que podían producirse protestas contra Sánchez, algo que el presidente siempre esquiva, como ocurrió en Paiporta tras la Dana. Sus actos, de manera habitual, están blindados para evitar pitadas de los ciudadanos.

Bravo ha anunciado que este lunes han registrado una petición en el Senado para convocar un Pleno urgente el próximo jueves y que Puente y Sánchez den explicaciones por lo ocurrido. Una cita que puede el presidente puede eludir argumentando problemas de agenda, y enviar a otro ministro. El vicesecretario de Hacienda ha avanzado, además, que este martes tumbarán el decreto ómnibus del Gobierno en el Congreso, que incluía ayudas al transportes en plena polémica. También una subida de las pensiones que exigen votar de forma separada.