Feijóo acusa a Sánchez de "humillar a las víctimas" de Adamuz

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, endurece el tono contra el Gobierno apenas tres días después de reivindicar su silencio durante los días de luto por respeto a las víctimas y sentido de Estado. "Pedro Sánchez humilla a las víctimas", ha denunciado en Cope, en referencia al Pleno solicitado por el presidente para comparecer por Adamuz, que mezclará con todo tipo de asuntos como las conclusiones del último Consejo Europeo.

Después de que su secretario general, Miguel Tellado, ofreciera este domingo una rueda de prensa, en la sede del partido de la calle Génova, para pedir la dimisión de Óscar Puente por "mentir" tras decir que el accidente de Adamuz se produjo en un tramo de la vía "completamente renovado", Feijóo ha elevado la crítica contra el presidente. El Mundo acreditó que la vía se rompió por una soldadura entre un tramo antiguo y otro renovado.

"¿Me está tomando el pelo?", ha llegado a preguntarse por las contradicciones del ministro de Transportes sólo en las últimas horas, especialmente después de que las propias imágenes distribuidas por Puente demuestren que no dijo la verdad. Feijóo, que ha calificado a Puente de "ministro polemista", ha dicho que nunca debió haber sido nombrado para el cargo y le ha reprochado "estar más pendiente de las redes sociales que de las redes ferroviales", y ha señalando a Sánchez por haberle arropado.

Feijóo ha recordado que en la crisis de los cribados de Andalucía, donde, ha señalado, "no hubo muertos", dimitieron cinco personas y, en esta ocasión, no ha asumido nadie responsabilidades políticas. El pasado viernes, el líder del PP defendió que todavía estábamos en el tiempo de pedir explicaciones, no de exigir responsabilidades políticas, sin precisar cuándo abrirían fuego directo contra el Ejecutivo.

El líder del PP ha sugerido que si el Gobierno persiste en someter a votación este martes el decreto ómnibus que incluye la subida de las pensiones y ayudas, por ejemplo, al transporte, no contará con el apoyo de su partido, lo que podría provocar que decaiga. Feijóo le ha pedido trocear la iniciativa si quiere que apoyen la subida de las pensiones, como ya ocurrió con la última subida, que tumbaron hasta que el Ejecutivo dividió las medidas.