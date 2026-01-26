Óscar Puente, al finalizar la entrevista de Silvia Intxaurrondo: "Así da gusto"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acudido este lunes a La Hora de La 1 después de haber anunciado él mismo la entrevista la noche anterior en X: "Empezaré la semana como la terminé, dando explicaciones que, por desgracia, pasan también por desmentir bulos. Mañana en el programa de Silvia Intxaurrondo a partir de las 08:55 horas". Dicho y hecho. A primera hora ha aparecido en TVE para ofrecer su versión del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en un formato que ha distado mucho de lo que cabe esperar del periodismo de servicio público.

Desde el arranque, la presentadora ha marcado el terreno favorable al ministro al pedirle "la cronología cierta de lo que ocurrió", subrayando ese "cierta" como si hasta el momento todo hubieran sido falsedades. Puente ha recogido el guante con una advertencia preventiva: "Uf, espero no cometer errores en las cifras, porque en este momento cualquier equivocación se aprovecha". A partir de ahí, ha dispuesto de largos minutos para exponer su relato sin apenas interrupciones ni repreguntas.

Un monólogo guiado

La entrevista se ha desarrollado como un monólogo guiado. Intxaurrondo ha ido planteando cuestiones que han permitido al titular de Transportes extenderse justo en los asuntos que deseaba aclarar. Cuando le ha preguntado si en algún momento se había perdido la pista de un tren Alvia, Puente ha respondido de inmediato: "No, vamos a ver, esto quiero dejarlo claro", antes de desplegar otra explicación sin contraste alguno.

En ese contexto, el ministro ha aprovechado el espacio para introducir una hipótesis tan grave como conveniente: la del "ciberataque", especialmente en relación con el colapso de Rodalies en Cataluña, con servicios suspendidos y reanudados durante toda la mañana. Aunque ha asegurado no querer "alimentar nada" y ha reconocido que "todavía no se sabe con certeza lo que ha podido ocurrir", ha insistido en dejar flotando la idea.

"No sé quién era que habla de posible sabotaje, es una de las hipótesis, de ciberataque, pero yo tampoco quiero aquí decir nada, porque no quiero alimentar nada que no sabemos lo que ha sucedido, es una de las hipótesis que se están manejando en este momento, porque todo ha ido normal y se han producido dos caídas en muy poco tiempo", ha afirmado en TVE.

El argumentario entra en la pregunta

Pero el momento más revelador ha llegado cuando la propia presentadora ha incorporado directamente el argumentario gubernamental en una de sus preguntas: "Después de esta semana negra, ministro, el Partido Popular ha pedido su dimisión, basándose, subraya usted, en un bulo manifiesto publicado por el diario El Mundo. ¿Cómo hacen frente a la campaña de intoxicación en marcha?". En una sola frase, Intxaurrondo ha dado por hecho que existe un "bulo manifiesto" y una "campaña de intoxicación", sin aportar prueba alguna y antes incluso de que el entrevistado haya respondido.

Puente se ha limitado a confesar que tenía "un disgusto terrible". La televisión pública, por su parte, ha renunciado así a su función fiscalizadora para asumir sin matices el marco político del ministro.

Despedida reveladora

El propio ministro ha parecido plenamente satisfecho con el trato recibido. Al despedirse del programa ha agradecido a la presentadora su amabilidad con un elocuente: "Gracias, así da gusto".

Más allá del ruido político y mediático, queda lo esencial. Muchos coinciden en que la pregunta relevante no era cómo combatir campañas imaginarias, sino qué hechos están acreditados, cuáles no lo están y qué explicaciones ofrece el Gobierno ante las informaciones publicadas y las críticas recibidas. Sin embargo, esas cuestiones han quedado relegadas.