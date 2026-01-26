Sánchez pacta con Podemos una regularización masiva de inmigrantes de efectos inmediatos

Pedro Sánchez ha pactado con Podemos una regularización masiva de inmigrantes que tendrá efectos inmediatos y que el Gobierno aprobará mediante un Real Decreto este martes en el Consejo de Ministros, evitando así el trámite de convalidación en el Congreso. La medida llega en uno de los momentos de mayor debilidad política del Ejecutivo, cercado por la corrupción y cuando el colapso de los servicios públicos y la gestión de la red ferroviaria están llevando a los trabajadores a la huelga.

El acuerdo, que el PSOE le ha permitido avanzar a la formación morada a modo de logro en un acto celebrado en Madrid bajo el título 'Regularización Ya', permitirá la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas. Podrán acogerse quienes acrediten haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses. Este requisito podrá demostrarse mediante documentos como el padrón, informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte. El plazo para solicitar la regularización se extenderá hasta el próximo 30 de junio.

La mera presentación de la solicitud suspenderá de forma automática los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por infracciones administrativas o por trabajar sin permiso. Una vez admitida a trámite, el solicitante obtendrá una autorización provisional de residencia que le permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concederá un permiso de residencia por un año, tras el cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería, tal y como ha explicado la eurodiputada Irene Montero.

Según fuentes de Podemos, el acuerdo se ha negociado "durante meses" y hará frente al "ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista". "Mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad sólo sirve para aumentar la explotación laboral, fortalecer a quienes se benefician de que existan trabajadores sin derechos, y alimentar el odio y la exclusión, porque cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones", deslizan desde la formación morada.