Sánchez se niega a ir al Senado para dar explicaciones sobre Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a hacer gala de su estrategia de eludir responsabilidades. A pesar de la petición del Senado, con mayoría del Partido Popular, para que diera explicaciones sobre el trágico accidente de Adamuz, Sánchez ha decidido no acudir. En lugar de ello, y mientras sus socios parlamentarios exigen la dimisión del ministro Puente, el presidente comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso, a petición propia, donde tratará de convencer a sus socios parlamentarios, que exigen la dimisión del ministro Puente, de la estabilidad del Gobierno y del volumen de inversión en la red ferroviaria.

Moncloa justifica esta ausencia amparándose en el artículo 108 de la Constitución, en el que se establece la "responsabilidad solidaria" que "implica que el Gobierno responde como un conjunto, no de manera individual, por su gestión política", por lo que, en lugar del presidente del Gobierno, Moncloa enviará a otro responsable del Ejecutivo. Fuentes socialistas contraatacan recordando otros accidentes en los que los entonces responsables del Partido Popular, Mariano Rajoy y Ana Pastor, no comparecieron.

De esta forma, Sánchez no dará explicaciones hasta dentro de 15 días, alegando que la demora se debe a que será la primera sesión plenaria del curso político, ya que enero es inhábil y la primera semana de febrero queda bloqueada por las elecciones en Aragón, aunque siempre habría sido posible convocar un pleno extraordinario. Mientras tanto, será el ministro Puente quien comparezca este jueves en el Senado.

Moncloa insiste en que Sánchez comparecerá para "dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario", según recoge el escrito remitido a la Cámara Baja.

Tanto en Moncloa como en el PSOE hacen un reconocimiento total del trabajo del ministro Puente. Subrayan que está realizando un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas sin precedentes, y que desde el minuto uno "ha dado la cara" ante la tragedia. Así se ha pronunciado la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Federal donde además ha aprovechado para desacreditar al Partido Popular.

"Nuestro compromiso es con la verdad, una investigación rigurosa, una actuación transparente, sin atajos y sin ocultaciones. El problema que tiene el Partido Popular es el de la hemeroteca y por eso les decimos que basta ya. Lo que nos está diciendo es que al PP no le interesa la verdad, que entiende la política como un arma para su propio uso, para protegerse, para alzar la voz a bulos, a insultos y a mentiras", ha apuntado Mínguez tras la confirmación del propio Puente de lo que calificó como "bulos" respecto a la información de El Mundo, que aseguraba que el accidente se produjo en la zona donde se unía un carril de 1989 con otro más reciente.