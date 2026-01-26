Pilar Alegría dice que estudió en la inexistente 'Universidad de Teruel'

Pilar Alegría, ministra de Educación durante cuatro años (2021-2025) en el Gobierno de Pedro Sánchez y ahora candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, afirmó este fin de semana que estudió en la Universidad de Teruel, la cual no existe, ya que se trata de un campus de la Universidad de Zaragoza que hay en dicha ciudad. Las críticas no han tardado en llegar y la exministra se ha visto obligada a borrar su publicación en X (antes Twitter).

A modo de dar el pistoletazo de salida de la campaña electoral, Alegría publicó una foto acompañada de varios ancianos y junto a un texto: "Hoy he podido empezar este primer día de campaña junto a José María, Rafa y Mariví, que fueron mis profesores en la Universidad de Teruel. Qué subidón". La cuestión de fondo y la polémica generada proviene de que no existe dicha universidad sino que se trata de un campus de la Universidad de Zaragoza.

Tuit eliminado por Pilar Alegría

Al poco tiempo de publicarlo, la candidata del PSOE en Aragón se vio contra las cuerdas después de recibir cientos de críticas y decidió eliminar la publicación. El Partido Popular de Aragón también aprovechó otro error garrafal de la exministra Alegría para recordar otros fallos anteriores: "De los creadores de "el Hostal de Ipiés" llega "la Universidad de Teruel"… Ay Pilar, Pilar…".

En las últimas semanas, la que fuera ministra de Educación no ha estado muy acertada, algo que las encuestas confirman. Los sondeos más recientes auguran una victoria clara para la derecha en las elecciones de Aragón que tendrán lugar el domingo 8 de febrero. Mientras que en la izquierda, el PSOE de Pilar Alegría se hundiría. Algo que ya pasó en Extremadura hace un escaso mes, donde Miguel Ángel Gallardo tuvo que dimitir después de los terribles resultados que cosecharon los socialistas.