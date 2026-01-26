Zapatero cobró dinero de su amigo, detenido por el 'caso Plus Ultra': "Consultorías globales"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido que cobró durante años por servicios de consultoría a su amigo y empresario Julio Martínez Martínez, detenido en diciembre en relación con la investigación del caso Plus Ultra, según ha publicado The Objective. Las cantidades que percibió Zapatero fueron abonadas por una de las sociedades de Martínez, Análisis Relevante, constituida en 2020 y actualmente investigada por presunto blanqueo de capitales. El expresidente ha detallado que los ingresos derivados de estos trabajos fueron declarados legalmente y que se trataron de "consultorías globales", si bien no ha especificado el monto exacto recibido.

La información sobre los pagos y la relación entre Zapatero y Martínez ha reavivado el foco mediático y judicial sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, que costó 53 millones de euros al Estado. Aunque Zapatero ha negado cualquier gestión suya relacionada con la aprobación del rescate ante autoridades o empleados públicos, siguen proliferando las investigaciones y las críticas políticas. En años recientes, medios han resaltado encuentros entre ambos, incluso reuniones en zonas con poca cobertura horas antes de la detención de Martínez, lo que ha alimentado versiones en distintos medios sobre posibles vínculos más profundos.