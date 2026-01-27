El empresario amigo de Zapatero y detenido por Plus Ultra tenía más de 300.000 euros en metálico en su casa

La Policía encontró una cantidad indeterminada de dinero entre 300.000 y 400.000 euros en el domicilio del empresario Julio Martínez Martínez, uno de los detenidos por el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Se trata del empresario que pagó a Zapatero por unas consultorías cuya existencia por ahora no se ha logrado demostrar.

Según informa El Mundo, Martínez Martínez ha asegurado a la Policía que el dinero proviene de la venta de un inmueble cuyo importe no declaró por completo a Hacienda y de lo que denomina como varias "operaciones familiares", negando que tenga un origen ilícito.

Julio Martínez Martínez ha saltado a la fama después de ser detenido en el marco de la operación judicial por el rescate de Plus Ultra, justo pocos días después de haberse reunido con José Luis Rodríguez Zapatero en extrañas circunstancias: en una zona sin cobertura del monte de El Pardo, en Madrid, y cargado de documentos pese a lo que él aseguró más tarde que sus citas con el expresidente eran para correr juntos.

Esta nueva revelación complica todavía más la situación de Zapatero, muy comprometida según se van desvelando más detalles de su vinculación con el rescate de Plus Ultra, la aerolínea española de capital venezolano que recibió un generoso y sospechoso rescate del Gobierno en plena pandemia, a pesar de ser una de las más pequeñas que operan en nuestro país y de que en aquel momento sólo tenía un avión operativo.

De hecho, ya no es que el futuro judicial de Zapatero sea complicado, es que según fuentes policiales debería serlo su presente, puesto que "ya se han podido acreditar pagos sospechosos" desde la empresa de sus hijas al protagonista de esta noticia, Julio Martínez. Pagos "cuyo concepto real se desconoce" y que "una vez acreditados" suponen suficiente material incriminatorio "para detener incluso al propio Zapatero y a sus hijas".

Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital subrayan que "la investigación de la UDEF tendría que pasar irremediablemente por el análisis de las cuentas bancarias de Zapatero y de sus hijas para rastrear posibles comisiones ilegales".

También en casa de Julio Martínez Sola

Se da la circunstancia de que la Policía también ha encontrado 100.000 euros en casa del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, según publica OK Diario.

El dinero se encontró en un registro domiciliario en la operación que llevo a la detención del propio, Martínez Sola, así como de Martínez Martínez y del CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli