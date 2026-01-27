El Gobierno envía a Montero al funeral por el accidente de Adamuz forzada por la presencia de los Reyes

El Gobierno ha optado por enviar a la vicepresidenta primera y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, al funeral por el accidente ferroviario de Adamuz en una decisión marcada por la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, que presidirán el acto este jueves en Huelva. La tragedia, que dejó 45 muertos, se ha convertido en un nuevo foco de presión para el Ejecutivo, que evita una implicación directa al más alto nivel tras haber cancelado el Homenaje de Estado previsto para el sábado 31 de enero.

La suspensión de ese acto oficial se produjo en un contexto de creciente indignación por parte de las víctimas y sus familiares, que responsabilizan al Gobierno de lo ocurrido y denunciaron que el homenaje laico impulsado por el Ejecutivo respondía a un intento de "limpiar su conciencia".

La misa funeral tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la capital onubense y contará con la asistencia de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Según fuentes gubernamentales, no se descarta la presencia de algún otro miembro del Ejecutivo, aunque sin concretar nombres. En cualquier caso, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, estarán presentes en el homenaje a las víctimas de uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.

Ese mismo día, Puente acudirá al Senado, donde deberá dar explicaciones sobre la gestión de su ministerio antes y después del siniestro. Una comparecencia que llega justo cuando el ministro califica como "error" que los datos que ofreció en rueda de prensa sean distintos a los oficiales y cuando los socios de Sánchez piden su dimisión.

Al acto acudirán igualmente el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuya presencia acentúa la ausencia del presidente del Gobierno.

La vicepresidenta primera ya ejerció como principal representante del Ejecutivo en la misa funeral por las víctimas de la dana organizada por el Arzobispado de Valencia, a la que acudió junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.