Los "ceses" ficticios en Adif que acaban en reubicaciones

Adif está en el centro de la polémica desde los accidentes de Adamuz y Gelida que se han cobrado la vida de 47 personas, pero ha protagonizado todo tipo de escándalos durante el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente tras el paso de José Luis Ábalos por el ministerio de Transportes.

En todo este tiempo, la compañía ha tenido que hacer frente a casos de corrupción, enchufismo y politización constantes que han afectado a su cúpula. Para lavar su imagen, se han producido en los últimos años distintos "ceses" anunciados a bombo y platillo en los medios de comunicación que, pasado un tiempo, se han convertido en recolocaciones. Es lo que ha ocurrido con la dirección nombrada por Pardo de Vera como presidenta de la compañía, señalada ahora por Adamuz:

Juan Pablo Villanueva, considerado "mano derecha" de Pardo de Vera y director General de Construcción de Adif durante su etapa como presidenta de la compañía, firmó el contrato de la obra de Adamuz. Fue después nombrado director de Negocio y Cliente y "cesado" el pasado mes de julio de 2025 al verse salpicado por los amaños en obra pública y los enchufes de Jéssica, la prostituta contratada por Ábalos.

En su perfil de Linkedin informa hace sólo un mes de que ha sido nombrado director adjunto de construcción en Adif Alta Velocidad. Había sido el único cargo que se mantuvo en su puesto con la llegada de Marco de la Peña a la presidencia que, finalmente, le destituye para reubicarle en ese cargo directivo, ubicado en La Coruña.

Ángel Contreras fue el sustituto de Pardo de Vera, cercano también a ella, y que firmó junto a Villanueva la obra de Adamuz. Fue destituido en agosto de 2024 al verse salpicado en amaños de contratos. Posteriormente, se le reubicó en Valencia como director adjunto de Construcción de la zona este.

Eugenio Nasarre, actual director de Conservación y Mantenimiento de Adif, sustituyó como Director General de Conservación y Mantenimiento a Ángel Contreras cuando fue ascendido a presidente de Adif en el lugar de Pardo de Vera en 2023. Bajo esta dirección se llevó a cabo la renovación integral de la primera línea de alta velocidad, según recoge la propia web de Adif.

Raúl Míguez Bailo, antiguo Director de Gabinete de Pardo de Vera en Adif, que lo fue también después en la Secretaría de Estado de Transportes, era hasta este lunes director General de Operaciones y Explotación. En pleno caos de Rodalies, se anunciaba a última hora de este lunes su destitución, que a la vista de la práctica habitual en la compañía, podría ser recuperado en próximas fechas para otro cargo más discreto.

La entrega de "su cabeza" se produce en plenas presiones de ERC por la suspensión del servicio en Cataluña, y varios días después del accidente de Adamuz. Míguez Bailo es muy cercano a Pardo de Vera y fue el encargado de gestionar la liberalización del sector ferroviario, cuestionada ahora por no ir acompasada de un incremento de la inversión en mantenimiento acorde al aumento de la circulación de trenes y de pasajeros.