El Gobierno necesitaba desesperadamente cambiar el foco sobre los accidentes de Adamuz, que señalan al ministerio de Transportes de Óscar Puente y, por extensión, al propio presidente Pedro Sánchez. En pleno caos anunciaban un acuerdo con Podemos para regularizar medio millón de inmigrantes sin papeles por decreto, sin necesidad siquiera de llevarlo al Congreso. Una medida que escandaliza a PP y Vox.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, tildaba de "cortina de humo" la medida del Gobierno para no hablar de Adamuz y rechazaba las formas y su contenido. "Es curioso que el Gobierno haya cogido un proyecto que lleva 19 meses en el cajón y justo la sacan esta semana, qué casualidad", ha criticado, calificando la medida de "frívola".

"Estamos contra las regularizaciones masivas, hay que ver persona a persona", ha defendido al ser preguntada por el voto positivo del PP en la toma en consideración de esa Proposición de Ley. "No hemos cambiado de opinión, siempre hemos defendido lo mismo", ha dicho. El partido de Albero Núñez Feijóo reaccionaban ya a última hora de este lunes con un comunicado en el que advertían de que es una decisión "irresponsable" que pone en peligro los servicios públicos, entraña riesgos para la integración y no soluciona el problema.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha acusado al PSOE "recurrir a la sustitución del censo" al emprender de manera urgente la regularización de medio millón de inmigrantes. "No nos importa si llevan 5 meses o 5 años" –ha dicho-, el PSOE "se está cargando España, no solamente atentando contra nuestra identidad, que es el primer efecto de todo esto, también colapsándola".

Millán ha dicho que el PSOE "va a meter a todos estos inmigrantes de golpe en unos servicios públicos saturados, en una sanidad pública que acumula listas de espera interminables, y para que se beneficien del sistema que estamos pagando los españoles con muchas dificultades, y que ni si quiera garantiza hoy lo más básico". "Mientras la ilegalidad se premia", el Gobierno castiga a los españoles "con impuestos abusivos" maltratándolos con "unos servicios públicos que están cada vez peor", ha criticado.