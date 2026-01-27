Sánchez aborda con el PNV que la Ertzaintza intervenga en la expulsión de inmigrantes

Se trata de la cuarta visita del lehendakari al complejo de La Moncloa en año y medio, un periodo en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido ya 22 competencias al Ejecutivo vasco, con la vista puesta en seguir avanzando en la gestión de los aeropuertos y en el ámbito migratorio. El encuentro ha servido para que Sánchez refuerce su relación con el lehendakari, Imanol Pradales, apenas 24 horas después de pactar con Podemos la regularización de medio millón de inmigrantes, una medida que, según fuentes gubernamentales, supone un "muy buen paso" que refuerza el clima para futuras cesiones, tanto en inmigración, en línea con las exigencias de Junts, como en la financiación singular de Cataluña.

El Gobierno vasco aspira a que la Ertzaintza asuma mayores capacidades en los procesos de "expulsión" de inmigrantes y a que el País Vasco sea considerado "frontera norte", con más recursos para el control de los flujos migratorios. Pradales también ha puesto el foco en las competencias aeroportuarias, una opción que el presidente de la empresa pública, Aena, ha rechazado hasta ahora. Pese a ello, el PNV vuelve a dar un balón de oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez al asumir que "se han cumplido más compromisos de los que se han incumplido".

Ambas partes se han concedido un plazo de dos meses, hasta finales de marzo, para ultimar los "acuerdos políticos" en estas materias, remitiendo el trabajo a una comisión bilateral. "Se hará de acuerdo con respeto absoluto a la Constitución española, el Estatuto de Guernica. Seguiremos avanzando no sin dificultades", ha subrayado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior a la ofrecida por el lehendakari.

Con este encuentro, Sánchez busca dar cumplimiento a las exigencias de sus socios y apuntalar una relación bilateral "estable", después de haber pactado también de forma directa con el líder de ERC, Oriol Junqueras, la financiación singular para Cataluña. Preguntado por la estabilidad del Gobierno, Pradales ha dejado claro que no cree que la legislatura esté agotada y que el presidente convocará elecciones "cuando más le convenga".