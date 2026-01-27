Sánchez ya tenía grabada su reacción en vídeo por el descalabro parlamentario antes de la votación

El nuevo y primer fracaso parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez en este recién estrenado 2026 era un secreto a voces dada la minoría en la Cámara Baja por la que deambula este Ejecutivo desde que JxCat rompió relaciones, algo que le ha llevado, entre otras cosas, a sacar por Real Decreto la legalización masiva de inmigrantes.

Este martes se votaba en el Congreso de los Diputados la derogación de la ley antidesahucios y la revalorización de las pensiones y el resultado era más que previsible: 171 votos a favor y los 178 en contra de PP, Vox y los que eran socios de Sánchez, los independentistas de Junts.

Una nueva derrota que no por esperada es menos dolorosa, tanto que el propio presidente del Gobierno ya tenía grabada su reacción en vídeo desde la Moncloa para dar su valoración de lo sucedido, algo que podría haber hecho, como es habitual, en los pasillos del Congreso. Por la hora de publicación, la labor de edición y demás detalles técnicos, es poco probable que le haya dado tiempo a desplazarse desde la Carrera de San Jerónimo hasta el Palacio de la Moncloa para grabar sus palabras y mostrar su cara compungida para culpar al PP de haber "votado en contra de más de 10 millones de pensionistas".

‘Factoría Moncloa’ lo vuelve a hacer para mostrar el lado más triste de un presidente del Gobierno que ante la imposibilidad de sacar medidas por vía parlamentaria tiene que tirar de decretazo.