El Gobierno al rescate de García Ortiz: Justicia activa el trámite de indulto total tras la condena del Supremo

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha la tramitación de una solicitud de indulto total a favor del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha requerido al Tribunal Supremo que emita el informe correspondiente, al ser el órgano que dictó la sentencia condenatoria.

La petición ha sido presentada por dos particulares y constituye la primera solicitud de indulto desde que el Supremo condenara a García Ortiz, el pasado mes de noviembre, a dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además de la inhabilitación, la sentencia impuso al ex fiscal general una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

Una vez recibida la solicitud, el Ministerio de Justicia ha activado el procedimiento legal y ha trasladado el expediente al Tribunal Supremo para que se pronuncie, tal y como establece la normativa vigente. En el proceso deberán ser oídos también la Fiscalía y la parte perjudicada. En caso de que el indulto prospere, la decisión final correspondería al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, y debería formalizarse mediante real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

La condena del Supremo se basó en la filtración a los medios de comunicación de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel. Según la Sala de lo Penal, la filtración —difundida la noche del 13 de marzo de ese año— fue atribuible a García Ortiz o a una persona de su entorno inmediato con su conocimiento, así como a la posterior publicación de una nota de prensa que hacía referencia al citado correo.

La sentencia fue adoptada por mayoría de cinco magistrados frente a dos, que emitieron votos particulares en los que mostraron su total discrepancia al considerar que la condena se sustentaba en indicios y no en pruebas concluyentes, defendiendo la absolución del ex fiscal general.

El fallo ha generado una notable polémica en el ámbito jurídico. Este martes, más de 150 juristas —entre ellos exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés o Joaquín Giménez, así como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón— firmaron un manifiesto crítico con la resolución judicial, que califican de "inquietante" y contraria al principio de presunción de inocencia. El texto, titulado "Una sentencia inquietante. Condena a la presunción de inocencia", cuestiona la fundamentación jurídica de la condena.

En paralelo, Alberto González Amador ha solicitado la expulsión de García Ortiz de la carrera judicial tras la condena por revelación de secretos. La defensa del empresario ha pedido la anulación del decreto firmado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que permitió el reingreso de García Ortiz en la carrera fiscal —actualmente adscrito a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo— tras contar con el aval de la Inspección Fiscal.

Mientras tanto, García Ortiz mantiene abierta la vía judicial al haber presentado un incidente de nulidad contra la sentencia, aún pendiente de resolución, en el que insiste en su inocencia y en la actuación legítima de la Fiscalía.