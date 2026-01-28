El Gobierno no aclara cuándo revalorizará las pensiones y dice que baraja "todos los escenarios"

El Gobierno no concreta cuándo revalorizará las pensiones tras la caída del decreto ómnibus, en el que no dudó en vincular la subida de las prestaciones con la aprobación de otras medidas ajenas al colectivo de los jubilados, como la prórroga del decreto antidesahucios. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado en Onda Cero que el Ejecutivo contempla "todos los escenarios" para garantizar la subida, una ambigüedad que llega en un contexto político marcado por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el instrumento que tradicionalmente ha servido para fijar la actualización anual de las pensiones.

Hasta ahora, la revalorización de las pensiones se aprobaba dentro de los Presupuestos Generales del Estado, donde el Gobierno fijaba el porcentaje de subida y detallaba su impacto en las cuentas públicas. Pero la ausencia de nuevas cuentas ha dejado en suspenso una de las principales promesas del Ejecutivo a los pensionistas. Lejos de asumir su responsabilidad, el Gobierno ha optado, en plena campaña electoral en Aragón, por cargar contra el principal partido de la oposición y señalarlo como único culpable de que la revalorización no haya salido adelante. "Es el día de señalar a culpables", trasladan fuentes del Ejecutivo.

"No puedo permitir que desde el PP se demonice el escudo social que ayer se quería sacar adelante", ha reprochado la ministra portavoz, que ha añadido con ironía si la "la irresponsabilidad del principal partido de la oposición la va a solucionar el Gobierno". La ministra ha acusado además al PP de actuar con "cinismo" y de no "trabajar por España".

El Gobierno decidió no fragmentar el decreto, tal y como reclamaban PP y Junts para facilitar su aprobación, y ahora fuentes del Ejecutivo evitan concretar si la revalorización se aprobará antes o después de las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero donde, según el INE, entre el 20% y el 25% de la población es jubilada.