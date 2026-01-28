Julio Iglesias mata el relato del Gobierno: la Fiscalía tiene que archivar la causa en su contra

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación por presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y delito contra los trabajadores que presentaron dos exempleadas de Julio Iglesias contra el artista. Estas dos mujeres denunciaron al cantante auspiciadas por la organización Women's Link Worldwide.

El Ministerio Público ha adoptado esta decisión tras tomar declaración de forma telemática a las dos mujeres denunciantes este miércoles y este jueves como testigos protegidos. La Fiscalía asume los argumentos esgrimidos por la defensa de Julio Iglesias que lidera José Antonio Choclán, para dar carpetazo a la investigación preprocesal.