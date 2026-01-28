Nuevo ridículo de Pilar Alegría: intenta apropiarse de la gestión en vivienda del PP con "datos falsos"

Pilar Alegría, quien fue portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez y ahora es candidata a la presidencia de Aragón, ha vuelto a quedar en evidencia en su intento de patrimonializar la gestión pública. En un nuevo episodio de lo que la oposición califica como "campaña basada en la mentira", Alegría ha difundido un vídeo en sus redes sociales presumiendo de la rehabilitación de edificios en el barrio zaragozano de Balsas de Ebro Viejo, atribuyendo las obras a los fondos europeos gestionados por el Ejecutivo central.

Sin embargo, la realidad de las cifras ha desmontado rápidamente el "relato" socialista. Según ha denunciado la actual alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el edificio visitado por Alegría no recibió ni un solo euro de los fondos Next Generation. Al contrario, la instalación de ascensores y la mejora de la eficiencia energética fueron financiadas íntegramente con fondos municipales durante la etapa de Jorge Azcón como alcalde de la capital aragonesa.

"Se ha acostumbrado a mentir tanto como portavoz del Gobierno que ahora viene a hacer campaña mintiendo", ha espetado Natalia Chueca. La edil zaragozana ha zanjado la polémica exigiendo una rectificación: "Si tuviesen un poco de dignidad, pedirían disculpas por haber engañado a los ciudadanos".

Pilar Alegría no puede basar su campaña en mentiras ⬇️🤥 pic.twitter.com/M7gn0Z1Lvv — Natalia Chueca (@ChuecaNatalia) January 28, 2026

Una visita con "datos falsos"

En el vídeo, se ve a Alegría visitando a un matrimonio de avanzada edad y alardeando de que, gracias a la inversión de casi 20 millones de euros procedentes de Europa, los vecinos pueden disfrutar ahora de un ascensor. La candidata llega incluso a subir las escaleras a pie en un gesto de calculada solidaridad electoral.

La réplica desde el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido fulminante. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha comparecido para aclarar que la vivienda de la calle Peña Oroel mencionada en el vídeo fue rehabilitada mediante una convocatoria municipal impulsada en 2019. Por eso la ha acusado de apoyar sus afirmaciones en "datos falsos" y "bulos".

Este patinazo no es el único que ha lastrado la semana de la candidata socialista. Desde el PP le han recordado su reciente afirmación de haber estudiado en la Universidad de Teruel, una institución que, sencillamente, no existe (es un campus dependiente de la Universidad de Zaragoza).

Para el grupo municipal popular, este intento de "apropiación indebida" de la gestión de Azcón demuestra la "desesperación" del PSOE aragonés ante la falta de resultados propios en materia de vivienda.