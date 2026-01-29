Bochorno por los elogios de Carla Antonelli al "hombre de principios" Óscar Puente

En una comparecencia marcada por el respeto a las víctimas pero la deficiencia de las vías, PP, Vox, ERC y Junts han exigido la dimisión del ministro Óscar Puente, acusándole de no cuidar los servicios públicos ni garantizar la adecuada gestión de la red ferroviaria. Las críticas se han centrado especialmente en su actuación tras el accidente de Adamuz y los problemas de Rodalies, señalando supuestas negligencias y fallos en la supervisión de las vías y la seguridad ferroviaria.

Frente a estas acusaciones, el socio minoritario del Gobierno, en representación del partido de la ministra Mónica García, Más Madrid, no ha dudado en salir en defensa del titular de Transportes, mostrando un contraste notable con la postura del resto de grupos.

La senadora Carla Antonelli ha iniciado su intervención con un toque irónico, bromeando sobre la situación de un Puente que, a su juicio, parece "sentenciado antes del juicio". Ha destacado la "transparencia" del ministro, calificándole de "hombre de principios". "Le quiero realizar una sola pregunta y quiero que me responsa desde la verdad. Sé que usted es un hombre de principios, algo creo que le conozco, por eso le pregunto: ¿cree usted que pudo haber hecho más en la gestión de esta tragedia? ¿Cree que pudo poner más medios para evitarla?", ha planteado Antonelli, ante lo que el ministro ha respondido: "No se pudo hacer una mejor gestión, pero juzguen ustedes".

En todo caso, Antonelli ha dedicado la mayor parte de su intervención en la tribuna del Senado a señalar al Partido Popular por ser "miserables" y por tener "conciencias muy sucias". Su crítica se ha centrado, de manera particular, en la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"La señora Ayuso, de un narcisismo exacerbado, quiere hacer una misa en La Almudena", ha censurado, mientras utilizaba a las víctimas como armas políticas, aludiendo al accidente del metro de Valencia, la pandemia de coronavirus y la DANA.