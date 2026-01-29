Óscar Puente ha asegurado que no hay un problema de mantenimiento en las vías y que era imposible prever lo ocurrido en el accidente mortal de Adamuz. Pero todos los testimonios y estadísticas de accidentes dicen exactamente lo contrario, hasta el punto de que, con un ranking demoledor de aumento de accidentes ferroviarios -se han llegado a duplicar con respecto a la etapa de gobierno del PP-, resulta que la última advertencia política de la mala situación de las vías llegó al Gobierno dos meses antes del fatal descarrilamiento y choque ferroviario.

Todo ocurrió en noviembre y diciembre del recién terminado año 2025. Hace nada. Los partidos preguntaron en sede parlamentaria por otro accidente: el que tuvo lugar el sábado 15 de noviembre poco después de las siete de la tarde en As Neves. Se trataba de un convoy propiedad de Captrain España y compuesto por una cabeza tractora y 16 vagones. Solo viajaba en él el maquinista, que tuvo que salir por una ventana con la ayuda de los Bomberos de Ponteareas. Esa misma semana, fuentes de Adif afirmaron que siete vagones se mantuvieron en la vía sin daños, mientras que los nueve restantes volcaron al descarrilar.

Pues bien, la pregunta fue presentada el 24 de noviembre de 2025 y calificada el 09/12/2025: "Causas del descarrilamiento de un tren de mercancías en el Concello de As Neves. (184/030902)". Adif apuntó a la posibilidad de un desprendimiento de tierras debido a las fuertes lluvias como causa del accidente. Sin embargo, el maquinista destacó que hubo un fallo con las agujas y varias versiones reforzaron esta tesis indicando una falta de mantenimiento de la vía.

La respuesta del Gobierno fue la siguiente: "En relación con el descarrilamiento de un tren de mercancías el sábado 15 de noviembre a la salida de la estación de As Neves, hay que indicar que la vía quedó apta para la circulación el día 2 de diciembre de 2025, estando restablecida la circulación ferroviaria entre Vigo Guixar y Ourense el miércoles 3 de diciembre".

"El desprendimiento de tierras, consecuencia de las malas condiciones meteorológicas, fue valorado como causa más probable de la incidencia. En cumplimiento de la legislación ferroviaria, y la de emergencias, Adif/Adif-AV elabora, actualiza, registra ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y aplica un Plan de Contingencias (PC) ante cualquier incidente que pueda surgir en la red, coordinado con el Plan de Autoprotección y Emergencias, con el que se pretende dar una respuesta integral a cualquier emergencia que padezca Adif y/o Adif-Alta Velocidad, independientemente de que afecte o no al tráfico ferroviario", añadió esa respuesta. A su vez, "las empresas ferroviarias elaboran de forma coordinada y alineados con el PC de Adif/Adif-AV sus planes de contingencias", añadió el texto.

La respuesta concluyó: "Adif mantiene su compromiso con la red ferroviaria en Galicia, y respecto a la línea Ourense-Guillarei-Redondela". Pero, de tomarse en serio la advertencia del estado de las vías, nada de nada.