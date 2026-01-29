Malas noticias para Pilar Alegría: Paco Salazar irrumpe en la campaña de Aragón

El PP cita en la Comisión Koldo del Senado a Paco Salazar el próximo 5 de febrero, a tres días de las elecciones de Aragón, y había anunciado también la citación de Susana Sumelzo para el día 6 por los contratos del Gobierno de Aragón del PSOE con Forestalia. Ambas comparecencias suponen un duro varapalo a Pilar Alegría, la candidata del PSOE, ya que se reunió con Salazar después de que militantes socialistas le señalaran por acoso sexual.

En el caso de la secretaria de Estado para Iberoamérica, Sumelzo ha desmentido a Libertad Digital la fecha fijada, asegurando que la citación no se ha registrado en la Mesa del Senado y, por tanto, se trata sólo de una petición del PP. Desde el Grupo popular en la Cámara Alta trasladan que, tras conocer la fecha, ha comunicado que ese día "continúa de viaje oficial", como ya aseguró para no acudir el 2 de febrero. Será citada, por tanto, el próximo 9 de febrero.

Paco Salazar deberá comparecer para rendir cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo, como miembro del Clan del Peugeot, y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE. "El sanchismo es machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder. Y uno de los máximos exponentes de ello es Paco Salazar", trasladan fuentes del PP.

En su libro Manual de Resistencia, Pedro Sánchez reconoce que solo José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Salazar sabían el número exacto de avales de sus primarias. Además, cuando la gestora del PSOE pidió explicaciones por la financiación de sus primarias, Sánchez les remitió a Cerdán, Salazar o Perelló. "Todos ellos muy feministas, muy socialistas y muy implicados en la corrupción", critican en el PP.

Sumelzo será citada por las ayudas del Ministerio de Transición Ecológica a Forestalia, una de las empresas registradas por la UCO en busca de contratos públicos y expedientes irregulares en el llamado 'caso SEPI'. La matriz de este gigante energético tiene diferentes contratos de cuenta corriente con sociedades vinculadas o dependientes para recibir apoyo de financiación necesaria para abordar sus planes y sufragar su operativa. Entre ellas, se encuentra Sumelzo SA., que actúa como prestamista desde hace casi siete años.

El PP la señala por ser "una persona de extrema confianza del presidente del Gobierno al que acompañó a su llegada al partido y que ahora está salpicada por la corrupción del sanchismo. Una más", aseguran.