El Senado se desgañita pidiendo la dimisión de Óscar Puente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido recibido al grito de "dimisión, dimisión" por los senadores del PP este jueves, cuando entraba en el hemiciclo de la Cámara Alta para comparecer sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba), en el que murieron cuarenta y seis personas, y Gelida (Barcelona), en el que murió una.

A las once de la mañana, una multitud de voces coreó, durante medio minuto, "dimisión, dimisión". Los socialistas, por su parte, le brindaron un aplauso al exalcalde de Valladolid. Acto seguido, se guardó un minuto de silencio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió a la sesión.

Por ello, la senadora del PP Alicia García afeó que "la silla del presidente está vacía": "Si no viene hoy al Senado, ¿qué tiene que ocurrir en España para que venga? Hay un presidente cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento". El socialista Juan Espadas sacó la cara por su jefe: "Para todo sentido común, hoy comparece el ministro de Transportes aquí y el presidente del Gobierno lo hará en el Congreso el día 11". Por su parte, el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo expresó su "más enérgica protesta" por la ausencia del líder del Ejecutivo: "Lo que está haciendo Sánchez tiene un nombre y no es precisamente democracia".

Puente defendió que "quien tiene que dar las explicaciones es el ministro del ramo, sobre todo, cuando ya está anunciada la comparecencia de Sánchez en el Congreso el 11 de febrero", y se remontó al accidente de Angrois: "¿Los ochenta muertos de Angrois no merecían la intervención del presidente del Gobierno?".

El titular de la cartera de Transportes repasó la supuesta cronología del accidente de Adamuz, defendió que, "desde los primeros instantes, se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia" y que "la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada: "Renovar una línea no es levantarla entera".

Cómo no, se refirió a lo que él considera bulos: "Una cosa es la crítica y otra muy distinta la desinformación planificada, que hoy responde a un neofascismo que busca aniquilar la confianza en las instituciones". "No se trata de ignorancia", añadía, "son bulos conscientes tras los que se encuentra la derecha política y mediática".