Puente dice que las críticas a su gestión son "bulos de regímenes totalitarios neofascistas"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a recurrir al discurso habitual del Gobierno al señalar a la derecha como responsable de la difusión de "bulos" y "desinformaciones planificadas" que, a su juicio, serían propias de "regímenes totalitarios neofascistas". Así se ha expresado desde la tribuna del Senado, en una comparecencia marcada por el tono político y la confrontación que se ha vivido en la antesala del pleno extraordinario.

La intervención del ministro contrasta con la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha rehuido esta comparecencia amparándose en una interpretación del artículo 108 de la Constitución. Puente, que en ningún momento ha puesto en duda su continuidad en el Ejecutivo, se ha presentado como garante de la transparencia y ha reivindicado su presencia en la Cámara Alta. "Dije que comparecería y daría explicaciones las veces que hiciera falta. Dije que no me iba a esconder y no lo he hecho", ha defendido.

"Una cosa es crítica y otra esto: propia de regímenes totalitarios neofascistas. Son bulos conscientes de la derecha política y mediática", ha asegurado el ministro, sin reconocer expresamente que "se equivocó" al facilitar datos falsos sobre una soldadura clave de la vía del tren tras el accidente de Adamuz. Además, ha acusado a sus adversarios políticos y mediáticos de intentar generar miedo e inseguridad entre la ciudadanía.

"He leído y escuchado ciertas barbaridades, que se han usado carriles de baja calidad, que la rotura del carril viejo ha provocado el accidente... Esta avalancha intenta generar la imagen de un Estado en el que nada funciona, se pretende sembrar el miedo. Es el juego de la ultraderecha, lamentable también de la derecha, a los únicos que beneficia son a los que no creen en nuestro país. La mejor manera de ejercer la transparencia es combatir esos bulos", ha insistido.

Durante su intervención, Puente ha admitido errores en su gestión, aunque sin asumir responsabilidades políticas. "He asumido riesgos y cometeré errores", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que las víctimas pueden contar con su ayuda y su respaldo. También ha reconocido que "no tengo todo el conocimiento de lo que sucedió, se va rellenando", pese a haber descartado públicamente algunas hipótesis en comparecencias anteriores que situaron su actuación bajo el foco de la crítica.

La comparecencia del ministro coincide, además, con el anuncio del Partido Popular de que el Senado impulsará una comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria, tras las deficiencias detectadas, las continuas ralentizaciones de velocidad y los problemas en las vías, en un contexto marcado por las huelgas del servicio público y las movilizaciones de maquinistas previstas para los próximos 9, 10 y 11 de febrero.