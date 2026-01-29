Sánchez alimenta el efecto llamada: toda la verdad de su decretazo para regularizar inmigrantes

Irene Montero anunciaba un acuerdo con Sánchez para la regularización de la situación de más de medio millón de inmigrantes. Esto acarreará una situación complicada para España, pues aumente el efecto llamada y esto es así hasta el punto de que Los periódicos de países como Marruecos se han hecho eco de ese efecto llamada. La mayoría de diarios celebran y propagan que esta medida servirá para "reforzar la dignidad de las personas afectadas y ofrecerles un marco legal que garantice derechos, estabilidad y perspectivas de integración", así como de "aspirar a facilitar el acceso al mercado laboral para miles de personas ya activas en varios sectores clave". Más concretamente, el diario Hespress publica que "la integración administrativa de estos migrantes permitirá estructurar mejor el empleo, reforzar las cotizaciones sociales y luchar contra el trabajo informal" en lo que supone un "avance humanitario".

Pero la regularización no solo va a aumentar el efecto llamada. Desde sindicatos policiales se ha alzado la voz contra la esa regularización masiva y extraordinaria que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. La mayoría de ellos han coincidido en que la medida rompe el consenso mantenido durante dos décadas y lanza un mensaje muy peligroso. A su juicio, España se desmarca de la estrategia europea de firmeza y previsibilidad y se convierte en un destino aún más atractivo para inmigración irregular y las mafias.